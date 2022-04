Elezioni Municipi: il centrodestra ha trovato la quadra, il centrosinistra continua a litigare - Genova 24

Genova. Di ufficiale non c’è ancora nulla, ma a distanza di due mesi dall’appuntamento con le urne è il centrodestra ad avere le idee più chiare sulle candidature nei Municipi. I nove aspiranti presidenti della squadra di Marco Bucci sono ormai definiti, mentre nel campo avversario, quello di Ariel Dello Strologo, la situazione è descritta “in stallo” e si continua a litigare. Sui nomi, ma soprattutto sulle quote di spettanza delle numerose forze progressiste che compongono la coalizione. La fumata bianca potrebbe arrivare – o almeno si spera – in un nuovo incontro in programma per domani.

Il primo nodo da sciogliere è quello del Medio Ponente. Il Pd è pronto a ributtare nella mischia Stefano Bernini, già presidente nella sua Sestri, ex assessore all’Urbanistica nella giunta Doria, oggi consigliere comunale, disponibile a giocarsi di nuovo la partita più vicina al territorio. Ma quella pedina la vorrebbe anche il Movimento 5 Stelle che punta a schierare Fabio Ceraudo, anche lui eletto cinque anni fa consigliere a Tursi, sindacalista dei lavoratori ex Ilva uscito dalla Uilm ed entrato nell’Usb. Uno scontro esacerbato nelle ultime settimane che condiziona a cascata l’intero mosaico delle candidature perché spacca gli equilibri costruiti a fatica in questi mesi di trattative.

L’altro territorio conteso è il Centro Est, forse il municipio dall’esito più incerto alla vigilia delle elezioni. Qui la candidata sarà sicuramente una donna, e in lizza ce ne sono due: l’insegnante Simona Cosso, proposta con una certa insistenza da Sinistra Italiana, e l’avvocata Antonella Cascione, spinta dal duo Sansa-Pastorino. Nomi che tuttavia non convincono fino in fondo tutte le forze della coalizione. Il loro appeal sarebbe forte in centro storico, dove sono già conosciute come attiviste, ma non a Oregina-Lagaccio, territori in cui soprattutto la Lega ha cercato di recuperare voti cavalcando lo sgombero del Terra di Nessuno.

Le altre due donne verrebbero candidate nel Medio Levante e nel Levante: si tratta rispettivamente di Camilla Ponzano e Roberta Lolli, entrambe iscritte al Pd anche se distanti dalla corrente di maggioranza (la prima, in particolare, sarebbe “in quota” a Dello Strologo). A Ponente sembra sfumare l’ipotesi di una staffetta tra Claudio Chiarotti e Rita Bruzzone, col presidente uscente avviato verso la candidatura bis in una “roccaforte rossa” che finora ha sempre tenuto. Riconferme blindate per Michele Colnaghi nel Centro Ovest, Federico Romeo in Valpolcevera, Roberto D’Avolio in Media Valbisagno e Massimo Ferrante in Bassa Valbisagno.

Nel centrodestra, d’altra parte, le quote rosa non sono state un’ossessione. Certissima della candidatura è Anna Palmieri, assessora esterna del Medio Levante in quota Fratelli d’Italia. Ancora in attesa di conferma Paola Valentina Casazza, capogruppo dei totiani in Bassa Valbisagno, già schierata cinque anni fa e sconfitta da Ferrante.

Il resto della rosa sarà composto da soli uomini. A Levante ci sarà Federico Bogliolo, attuale assessore municipale, che giocherà una partita doppia visto che sono già usciti i suoi manifesti da candidato al Consiglio comunale con la lista di Giovanni Toti. A Ponente via libera per l’ingegnere e manager praese Guido Barbazza, già “ambasciatore di Genova nel mondo”. Il Medio Ponente toccherà a Fratelli d’Italia che punterà su Francesco Bagliani, sponsorizzato da Stefano Balleari in persona.

Alla Lega spetteranno i due municipi centrali: per il Centro Est tenterà il bis Andrea Carratù, in Centro Ovest l’ago della bilancia pende verso Fabrizio Radi, già assessore sotto la presidenza di Renato Falcidia. In Valpolcevera c’è Fabrizio Belotti, che si era fatto conoscere col comitato della zona arancione di ponte Morandi. In Media Valbisagno dovrebbe spuntarla l’arancione Maurizio Uremassi, anche se la Lega proverà fino all’ultimo a piazzare Cristina Scarfogliero.