Effetto "mister" verso il derby: Genoa risollevato da Blessin, Sampdoria in calo con Giampaolo - Genova 24

“Che vale una stagione” e “gara da tripla” sono le due espressioni spesso usate nel calcio che meglio si addicono al derby di sabato. Sampdoria e Genoa si presentano all’appuntamento in modo diverso perché diversi sono stati gli effetti del cambio di allenatore e del mercato.

LA SAMPDORIA

La Sampdoria arriva in flessione alla stracittadina. Il cambio di allenatore non ha alzato la media punti della squadra. Tre vittorie, un pareggio e otto sconfitte corrispondono a una media punti di 0,83 a gara. Ovvero, trenta punti in trentotto giornate. Media da retrocessione. Non che quella di D’Aversa di 0,90 fosse esaltante.

Di sicuro, un mercato condizionato dall’esigenza di far quadrare il bilancio e la condizione di Sensi e Giovinco non hanno aiutato l’allenatore. Tuttavia, Giampaolo non sembra aver instaurato un grande feeling con Candreva, spostato mezzala quando da esterno aveva tenuto in piedi la Samp durante i mesi con D’Aversa. L’allenatore è stato spesso imputato di integralismo tattico e ha cambiato solo dopo il fragoroso tonfo con la Salernitana. Altro punto che ha lasciato perplessi molti tifosi è stato il preferire in molte occasioni Murru ad Augello.

Giampaolo stesso, dichiarando di aver deciso di “subentrare in corsa solo per la Samp”, ha implicitamente fatto intendere di preferire di gran lunga allenare da inizio anno. La società in ogni caso conosceva il modo di lavorare del tecnico. Ciò che fa ben sperare l’ambiente è che comunque la Samp ha un organico di livello superiore, con giocatori di grande esperienza in attacco che potranno farsi valere. A questo, si aggiunge l’assunzione di responsabilità dei giocatori, che hanno richiesto il ritiro prima del Verona. Forse anche il cambio di modulo? Domanda più che lecita.

Inoltre, Giampaolo ha dimostrato in passato di saper gestire al meglio le pressioni della stracittadina: in tre anni ne ha vinti quattro e pareggiati due.

IL GENOA

Il Genoa si presenta all’appuntamento cruciale con un rendimento in crescita. Blessin ha rivoltato come un calzino il Genoa sperduto che aveva perso 6 a 0 contro la Fiorentina. Due vittorie, sette pareggi e tre sconfitte corrispondono a 1,08 punti a match. Una media che mantenuta per un campionato intero garantirebbe 41 punti. Basterebbero per salvarsi. Forse avanzerebbero anche quest’anno.

L‘allenatore tedesco ha potuto beneficiare del mercato di Spors, che lo ha scelto personalmente. Cosa che per ragioni di tempo non era avvenuta con Sheva, arrivato prima della nomina del direttore sportivo. Gli innesti non hanno per la verità migliorato la media realizzativa della squadra. Nessuno di loro ha segnato. Hanno però alzato il livello complessivo della squadra e sono in linea con la chiara idea di gioco dell’allenatore. Manca la qualità per palleggiare: pochi fronzoli e tanto pressing, quando possibile, sono stati gli antidoti scelti dall’attuale gestione tecnica.

Il Genoa avrebbe considerato quasi un’utopia arrivare a questa partita con concrete chance di salvezza in caso di vittoria qualche mese fa. Questo entusiasmo potrebbe fare la differenza. Entrambe le formazioni hanno l’imperativo di vincere, il Genoa un po’ di più. Un’arma a doppio taglio perché l’eccesso di motivazioni può in taluni casi giocare brutti scherzi.

GIOCATORI SUL PEZZO

I giocatori delle due squadre hanno dimostrato in queste settimane quanto ci tengano alla causa. Doveroso, si potrebbe dire, ma non scontato. La Samp lo ha reso evidente scegliendo il ritiro prima della gara contro il Verona. Rispetto alla Salernitana, se ne sono visti gli effetti. Il Genoa, invece, ha rinunciato al giorno di riposo per concentrarsi ancora di più sul derby della Lanterna.

Il Grifone arriva sulle ali dell’entusiasmo. La Samp pare in flessione nel complesso ma ha dato segnali di risveglio a Verona ed è più attrezzata seppur meno sintonizzata con il proprio allenatore. Insomma, una gara da tripla che vale una stagione.