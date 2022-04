Edilizia, materie prime introvabili anche in Liguria: "Rischio stop cantieri per i Comuni" - Genova 24

Genova. “Non c’è solo un problema di costi per l’edilizia, alcune materie prime sono introvabili anche in Liguria“. A confermarlo è l’assessore regionale Marco Scajola oggi in risposta a un’interrogazione del consigliere Pd Armando Sanna, annunciando che verrà costituito un tavolo di monitoraggio col ministero dello Sviluppo economico e le associazioni delle imprese per prevenire ripercussioni drammatiche sul settore.

L’allarme arriva a pochi giorni da quello lanciato da Aniem sulla crisi di liquidità dovuta all’impossibilità di cedere il credito derivante dall’applicazione di superbonus 110% e bonus 90% per la ristrutturazione delle facciate.

Come evidenziato da Sanna nell’interrogazione in Consiglio, “da giugno 2020 a giugno 2021, sulla base di stime effettuate dai costruttori, il prezzo del ferro-acciaio per la produzione del cemento armato è schizzato del 230% mentre i prezzi del polietilene sono aumentati del 146% mentre quello del petrolio del 57%. Rincari che si aggiungono a quelli dell’energia elettrica (più 524%) e del gasolio (più 119%)”.

“Questi – prosegue Sanna – sono solo alcuni dei dati che danno la portata dell’aumento delle materie prime nell’edilizia e in altri settori industriali. Un aumento dei costi che ricade sulle aziende, che non essendo in grado di sostenere le spese rischiano di non poter lavorare”.

“Il problema è duplice – risponde Scajola -. Da un lato le imprese ci chiedono di aumentare il prezziario regionale perché sono in difficoltà, dall’altro i Comuni ci dicono che con l’aumento dei prezzi dei materiali rischiano di non riuscire ad aprire i cantieri. Al momento la situazione in Liguria è sotto controllo, i cantieri non corrono pericoli però certamente abbiamo bisogno di ulteriori risorse da parte del Governo per dare fiato alle imprese”.

“La presenza di un tavolo tecnico regionale che sta monitorando i rincari è una notizia rassicurante – conclude Sanna -. Serve però intervenire al più presto, senza perdere altro tempo, per evitare che il caro energia e materie prime costringa le aziende a dover chiudere o a non poter avviare nuovi cantieri, proprio in un momento in cui il Pnrr, invece, dovrebbe dare nuovo impulso alle aziende. Ci auguriamo che la Giunta vigili su quanto sta accadendo per evitare una crisi nella crisi, con la perdita di posti di lavoro”.