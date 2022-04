Earth Day 2022: in Media Valbisagno info point di Amiu e workshop per sensibilizzare i bambini - Genova 24

Genova. Nella Media Val Bisagno continua a crescere il progetto del nuovo sistema di raccolta differenziata a ecoisole di prossimità ad accesso controllato di AMIU. Nella giornata di lunedì 4 aprile ci sarà spazio per un bel mix tra divertimento, educazione ambientale e buone pratiche sulla raccolta differenziata.

Il tutto all’interno di un’iniziativa realizzata in sinergia col Municipio Media Valbisagno e inserita nell’ambito delle manifestazioni promosse dal Municipio in occasione dell’Earth Day 2022, con un focus specifico dedicato ai giovani: dalle 10, con l’aiuto dell’associazione Trash Team, verrà infatti organizzato un workshop di informazione e sensibilizzazione ambientale per i bambini che riceveranno anche dei gadget informativi.

Inoltre dalle 9 alle 13, per tutto l’arco della mattinata, presso la Piazza del Municipio verrà allestito un info point AMIU presidiato dagli informatori ambientali, in cui verrà distribuito materiale informativo sul nuovo progetto delle Ecoisole avviato nei quartieri e contenente tutte le indicazioni utili per fare la raccolta differenziata in modo corretto. Un’occasione importante per proseguire e rafforzare ulteriormente la campagna informativa verso gli abitanti di Struppa, Molassana e Staglieno: nell’occasione verranno anche distribuiti piccoli bidoncini con i sacchetti per differenziare correttamente l’organico a casa.