È la ligure Elisabetta Oliveri la nuova presidente di Autostrade per l'Italia - Genova 24

Liguria. È ligure, di Varazze, la nuova presidente di Aspi – Autostrade per l’Italia: è Elisabetta Oliveri, indicata da Cassa Depositi e Prestiti, che ha approvato la lista di nominativi dei membri per il rinnovo del consiglio di amministrazione della società di concessione autostradale.

Elisabetta Oliveri, attuale presidente di Sagat dal 2019, la società di gestione dell’aeroporto di Torino, è stata nominata al vertice della concessionaria: laureata con lode in ingegneria elettronica presso l’Università statale di Genova, viene da una lunga esperienza manageriale in importanti aziende italiane nei settori delle telecomunicazioni e dei trasporti.

Roberto Tomasi, nominato alla guida di Autostrade dopo la tragedia del Ponte Morandi, è stato confermato come amministratore delegato. Nel cda: Massimo Romano, Francesca Pace, Roberta Battaglia e Fabio Massoli. Le nomine sono arrivate in in vista del closing dell’operazione di acquisizione previsto per il prossimo 5 maggio, in base ai vigenti patti parasociali con i fondi Blackstone e Macquarie.

Al dirigente varazzina il compito di guidare Aspi in una fase ancora difficile e legata ai vari interventi di manutenzione sulla rete autostradale ligure, cantieri e lavori che stanno interessando da tempo la mobilità viaria della Liguria con non pochi disagi e polemiche.

La governance dei cantieri in relazione alle esigenze, anche turistiche, del territorio ligure, sarà la priorità di azione della nuova presidente.