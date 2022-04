Donne, Messico e libertà: le cento fotografie di Tina Modotti in mostra a Palazzo Ducale - Genova 24

Genova. Immagini tra arte e militanza, dalle rose al sombrero con falce e martello, sono le protagoniste assolute della nuova mostra “Tina Modotti. Donne, Messico e libertà” inaugurata oggi a Palazzo Ducale.

Un viaggio quello proposta da Palazzo Ducale di Genova che, fino al 9 ottobre, ospita le fotografie di Tina Modotti. Attrice, fotografa e attivista italiana, Tina Modotti é considerata una delle più grandi fotografe dei primi decenni del XX secolo, nonché una figura di grande fascino del movimento comunista e della fotografia mondiale. Le fotografie da lei scattate in Messico, dove si trasferì dagli Stati uniti nel 1923, illustrano la sua militanza politica, umana e politico-sociale.

Una fotografa che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia contemporanea, suoi scatti compongono le collezioni dei più importanti musei del mondo. In esposizione, quindi, un centinaio di fotografie, stampe originali ai sali d’argento degli anni Settanta realizzate a partire dai negativi di Tina, che Vittorio Vidali consegnò al fotografo Riccardo Toffoletti, il quale fu protagonista della sua riscoperta, oltre a fotografie, lettere e documenti conservati dalla sorella Jolanda, e video per un racconto affascinante, che avvicina il pubblico a questo spirito libero, che attraversò miseria e fama, arte e impegno politico e sociale, arresti e persecuzioni, ma che suscitò anche un’ammirazione sconfinata per il pieno e costante rispetto di sé stessa, del suo pensiero, e della sua libertà.