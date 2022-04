Domani in piazza Matteotti tornano le Feriae Matricolarum, la festa dei goliardi genovesi - Genova 24

Genova. Dopo tre anni di stop a causa della pandemia tornano domani in piazza Matteotti le Feriae matricularum, tradizionale festa annuale all’insegna degli scherzi e del divertimento organizzata dai goliardi dell’Università di Genova. Un’occasione ancora più particolare, visto che proprio nel 2022 ricorrono i 75 anni dalla fondazione del Dogatum Genuense, ufficialmente Supremum Ordo Goliardicus Liguariae, gruppo studentesco goliardico che ha raccolto il testimone di un’antichissima tradizione e lo ha portato fino ai giorni nostri.

L’appuntamento clou sarà a mezzogiorno davanti a Palazzo Ducale, quando gli universitari, agghindati coi costumi tipici, intoneranno insieme il Gaudeamus igitur, inno ufficiale dei goliardi. Subito dopo via al pranzo con focaccia e salumi che verrà offerto a tutti: “È una festa aperta a tutta la cittadinanza e non solo agli universitari, chiunque passi potrà unirsi a noi”, spiega Matteo Comazzi che ricopre la carica di podestà agli esteri all’interno dell’organizzazione.

Ovviamente le Feriae odierne non hanno più nulla a che vedere con la “festa matricolare” di un tempo, quando gli “anziani” andavano a caccia degli studenti più giovani – le matricole, appunto – per vessarli. Il significato oggi è diverso: “Arriveranno ragazzi da tutta Italia e in particolare da Bologna, Parma, Ferrara, Firenze, Pisa e Torino – continua Comazzi -. Sarà un grande momento conviviale e di promozione sociale tra studenti“. Nel pomeriggio è previsto un breve tour in centro, poi la festa continuerà fino alle otto di sera in piazza Matteotti. Voci studentesche raccontano che potrebbe passare per un saluto anche il sindaco Marco Bucci.

Il gruppo, come suggerisce il nome in latino semi-maccheronico, è coordinato da un doge eletto ogni 12 ottobre dal Consiglio degli anziani a scrutinio segreto per la durata di un anno: in carica al momento c’è Giovanni Giacomo Grimaldi (al secolo Stefano Pecoraro). Ad oggi ne fanno parte una trentina di persone. I goliardi tutte le settimane si riuniscono al Cus, partecipano all’inaugurazione dell’anno accademico, curano una pubblicazione annuale e a giugno organizzano solitamente una grigliata.

Le Feriae di domani possono essere una buona occasione per avvicinarsi alla goliardia genovese e rimpolparne le fila. Anche perché oggi, sotto il rettorato di Federico Delfino, i rapporti coi vertici dell’ateneo sono in costante miglioramento. Molti ricorderanno l’episodio del 2015 quando i goliardi, durante la Notte di luce in via Balbi, “rubarono” il gonfalone dell’Università chiedendo poi il riscatto in mutandine e reggiseni. Uno scherzo che tuttavia non piacque all’allora rettore Paolo Comanducci che non stette al gioco e ipotizzò l’accusa di furto aggravato.