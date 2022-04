Domani al Carlo Felice il concerto del coro popolare nazionale ucraino - Genova 24

Genova. E’ fissato per domani, mercoledì 27 aprile, alle 19.45 al Teatro Carlo Felice di Genova il concerto benefico del Coro Popolare Accademico d’Onore Nazionale Ucraino ‘G. Veryovka’. Arrivato a Genova il 24 aprile e ospite di Regione Liguria, prima regione italiana ad ospitarlo dallo scoppio del conflitto bellico,il coro, si esibirà in canti, musiche e balli tipici del paese ucraino in un programma che non esclude soprese dedicate alla musica italiana.

L’ingresso del concerto è a offerta libera (l’incasso sarà devoluto alla popolazione ucraina) fino ad esaurimento dei posti a sedere prenotabili su https://www.orientamenti.regione.liguria.it .

Il concerto è realizzato in collaborazione con Fondazione Teatro Carlo Felice, Orientamenti, Associazione Pokrova, Costa Crociere e Trenitalia-Ferrovie dello Stato.

