Divieto di sosta per il corteo di protesta "No depositi chimici": ecco le vie interessate - Genova 24

Genova. A causa del corteo di protesta “NO ai depositi chimici” previsto questo pomeriggio (giovedì 21 aprile) alle 17:30 le strade:

Piazza Nicolò Barabino, via Buranello, Via Giovanetti, via Sampierdarena, il centro della Guardia di Finanza in Via Lungomare Canepa, poi via Avio, via Molteni e si conclude in Piazza Montano potrebbero avere problemi di percorribilità.

Alla manifestazione saranno presenti gli agenti di polizia locale per vigilare sugli spostamenti da parte del corteo nelle vie indicate sopra e anche gli ausiliari del traffico Amt che avviseranno i passeggeri di eventuali cambiamenti di fermate.