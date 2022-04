Disservizi alle poste di Marassi, Murolo (Fdi): "Ritardi e mancate consegne possono creare problemi" - Genova 24

Genova. “Per posta non si ricevono epistole e lettere d’amore, cartoline di viaggio o volantini pubblicitari” così Giuseppe Murolo, candidato di Fdi alle prossime comunali di Genova, sulla notizia dei gravi malfunzionamenti del servizio postale di Marassi “Purtroppo, ma è la realtà, cittadini e commercianti ricevono raccomandate, avvisi di scadenza, multe e documenti che spesso prevedono sanzioni in caso di non immediato riscontro”

“La problematica va avanti da tempo – afferma Andrea Censi, già consigliere municipale nella Bassa Val Bisagno – ma non coinvolge tutta la zona, solo alcune parti. Qui la posta viene consegnata a giorni alterni o abbandonata per la concreta difficoltà di reperire il civico giusto. Per fare un esempio, il 29 di via Canevari si trova all’altezza dell’80 e la suddivisione in rossi e neri non agevola il personale preposto. L’ideale sarebbe gli addetti alla consegna fossero della zona o quantomeno vi venissero impiegati costantemente” – conclude Censi

“Confido nel fatto che l’amministrazione interverrà per trovare una soluzione rapida e definitiva”, chiosa Murolo.