Dinegro: rifiuti ed escrementi umani nel parcheggio di interscambio usato anche dai turisti - Genova 24

Genova. L’ultimo rifiuto, in ordine di apparizione, è un materasso che negli ultimi due giorni ha fatto bella mostra di sé proprio all’altezza delle panchine che dovrebbero svolgere una funzione turistica, offrendo una bella vista sul porto. Negli angoli più nascosti, invece, sono presenti escrementi umani.

Il parcheggio di interscambio di Dinegro, utilizzato durante i giorni feriali soprattutto dai genovesi abbonati al servizio Amt, è anche il biglietto da visita nei confronti dei turisti, visto che viene consigliato, nei momenti di maggiore afflusso, come opzione per parcheggiare e raggiungere l’Acquario quando i posti auto del Porto Antico sono in sofferenza.

La problematica di sporcizia e degrado non è una novità: bottiglie e cartacce sono spesso abbandonate proprio nei pressi delle panchine, utilizzate come appoggio da senza fissa dimora o da gruppi di giovani anche in pieno giorno.

La competenza della pulizia è di Amiu per quanto riguarda il marciapiede a mare, mentre spetta a Genova Parcheggi il decoro dell’area dove parcheggiano le auto. C’è dunque lavoro per tutti.