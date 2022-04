Detenuto Rems positivo al Covid, Pagani (Uil polizia penitenziaria): "Rischio di riportare il virus in carcere" - Genova 24

Genova. “In questi giorni la Rems “Villa Caterina” di Pra’, non è riuscita a gestire un internato e lo ha inviato al pronto soccorso. Solo durante le consegne il personale di polizia penitenziaria, ha appreso che il detenuto fosse positivo al Covid” a dirlo Fabio Pagani, segretario regionale della Uil polizia penitenziaria, in una nota diffusa.

Il sindacalista poi continua e tuona nei confronti di chi ha disposto il piantonamento : “Non è possibile mettere a rischio l’incolumità del personale di polizia penitenziaria e del carcere di Marassi, con il rischio di poter riportare il Covid all’interno della struttura penitenziaria, dopo due anni di sacrifici, dove Marassi ha sfiorato più volte i 100 detenuti contagiati e altrettanti poliziotti e che oggi, nessun detenuto sui 700 presenti è positivo”.

Poi Pagano spiega: “I poliziotti che partecipano ai turni del piantonamento espletano sevizio anche all’interno dell’istituto. Denunciamo fra le numerose e gravissime difficoltà che investono il sistema carcerario, il particolare problema dei detenuti infermi di mente che non trovano posto o che giuridicamente non possono essere ospitati nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, restando così in carcere, spesso nei circuiti ordinari, senza ricevere l’assistenza e le cure necessarie e costituendo, anche loro malgrado, un ulteriore problema per la Polizia penitenziaria e per l’ordine carcerario”.

“Le Rems – prosegue Pagani – debbono funzionare e soprattutto ampliarsi in Liguria ove Villa Caterina, che può ospitare al massimo 20 pazienti, è l’unica struttura in Regione”.

Poi per concludere, Pagani lancia un appello al governatore Toti: “Sia questa allora l’occasione, come abbiamo di recente chiesto anche alla Ministra della Giustizia Cartabia, per affrontare compiutamente e alla radice la questione, procedendo con riforme che consentano una gestione oculata e sanitaria di tutti gli affetti da patologie psichiatriche sottoposti a misure restrittive della libertà personale per ragioni penali, in ogni fase e grado del procedimento e dell’esecuzione evitando di coinvolgere la polizia penitenziaria, che nulla c’entra sui soggetti internati e perlopiù positivi al Covid”.