Derby Sampdoria-Genoa sabato 30 aprile alle 18 - Genova 24

Genova. Sono usciti gli anticipi e posticipi per le giornate sino alla 37esima.

Il derby tra Sampdoria e Genoa si giocherà sabato 30 aprile alle 18.

La vendita dei tagliandi inizierà alle 10 di venerdì 22 aprile online su sport.ticketone.it

A partire dalle 10 di martedì 26 aprile, oltre alla vendita online su sport.ticketone.it sarà possibile acquistare i tagliandi anche presso: rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale; Sampdoria Service Center c/o SampCity, via XX Settembre 252r. Non sarà consentita la vendita dei biglietti ai botteghini stadio che resteranno chiusi il giorno della gara.

Previste riduzioni per under 18, under 14 e under 6 se previsto nel settore. Altre informazioni qui.

Genoa-Juventus è in programma venerdì 6 maggio alle 21, mentre Lazio-Sampdoria si giocherà sabato 7 maggio alle 20:45,

Napoli-Genoa si disputerà domenica 15 maggio alle 15, mentre Sampdoria-Fiorentina lunedì 16 maggio alle 18:30.