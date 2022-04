Derby Primavera al Genoa: decide Ambrosini, subentrato ad inizio partita all'infortunato Kallon - Genova 24

Bogliasco. Si riparte dallo 0-0 dei primi 45 minuti, con mister Tufano che sfrutta l’intervallo, per effettuare un doppio cambio, alla ricerca di una svolta a centrocampo. In campo quindi entrano Pozzato e Chilafi, al posto di Di Stefano e Bianchi.

Al 47° miracolo di Saio, che risponde con un grande intervento ad una fiondata di Besaggio (il più propositivo del Genoa), tenendo in partita i suoi compagni.

Al 51° Bonfanti, di solito il miglior difensore blucerchiato, è troppo timido sulla pressione di spalla di Ambrosini, che si presenta davanti a Saio ed infila in rete la palla del vantaggio rossoblù. La sfortunata uscita di Kallon, è stata compensata dalla ‘dea bendata’, con il goal del suo sostituto.

Al 61° sfortunata la Samp, quando Montevago va ad inzuccare un perfetto traversone di Migliardi, senza però trovare la porta. Subito dopo un dribbling di Malagrida, costringe Nesci a beccarsi il giallo.

Al 64° è il ragazzo di Finale Ligure a cercare il ‘golazo’ con una acrobazia alla ‘Ibra’, ma la palla finisce lontano dai legni difesi da Mitrovic.

Altri cambi di Tufano al 66°: escono Bonavita e Malagrida, per Sepe e Leonardi, che va subito al tiro da lontano, beccandosi i rimbrotti del mister, che avrebbe gradito altra soluzione offensiva.

Anche Chiappino ricorre alla panchina, al 74°, mandando in campo Accornero per Macca, uscito zoppicando.

Piove sul bagnato al 76°, quando Yepes affonda il tackle su Ambrosini (uomo match, a questo punto) ed il giallo estratto dall’arbitro si trasforma subito in rosso, essendo il secondo beccato dal capitano.

Al 79° la perdita di tempo di Marcandalli, induce il direttore di gara ad ammonire anche lui.

All’84° ultimo cambio per la Samp e cioè Polli per Montevago, mentre Bornoayzov prende il posto di Nesci, colpito dai crampi.

Occasionissima per il Genoa, che di testa colpisce, con Boci, la traversa… Samp in affanno, essendo in dieci, ma non doma e disposta a mettere in campo le ultime energie, nel tentativo di recuperare la partita, a rischio di sbilanciarsi in avanti, come al 90°, quando un grande recupero in velocità di Villa ferma un contropiede rossoblù.

Al 94° Leonardi conquista l’ultima chance (leggi corner), con Saio che addirittura si scontra con Mitrovic… bruciando le ultime speranze blucerchiate… decisivo il goal del subentrato Ambrosini, meritevole della palma di migliore in campo.

L’esultanza del Genoa