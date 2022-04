Derby, gioia Samp. Giampaolo: “Vale la pena morire per questo tipo di partita” - Genova 24

Genova. Nessuno come lui: sempre imbattuto nei derby, quinta vittoria e due pareggi. Marco Giampaolo dimostra di essere colui che in partite come queste riesce tirare fuori il meglio del suo essere allenatore. Lo fa in un momento in cui la sua Sampdoria era in difficoltà, in cui c’era fame di punti: “Potete immaginare il carico di responsabilità emotivo, il peso di questa partita – racconta – non era un semplice derby inserito in un calendario dove i giochi si devono ancora fare. Questa partita cadeva a quattro giornate dalla fine, con le due squadre che dovevano fare punti. La Sampdoria è stata molto brava a gestire pressioni e tensioni, a giocare una partita giusta senza mai perdere la testa con scene di isterismo. La vittoria è pesante, sappiamo quanto i nostri tifosi ci tenessero, chi l’ha vissuta lo sa”.

Una vittoria che dissipa le nubi anche attorno all’allenatore blucerchiato: “Alle critiche sono abituato, non sono social, non leggo i giornali. Fa parte del mio mestiere. Non mi sono mai pentito di tornare alla Samp, fa parte di me, mi sono assunto le responsabilità di tutti e non ci faccio caso, vado avanti spedito. Vale la pena morire per giocare questo tipo di partite. Questa vittoria la dedico ai tifosi”.

La storia del derby di Boselli ha tenuto banco durante l’avvicinamento alla partita: “Quello è stato uno degli argomenti in settimana – confida Giampaolo – i nostri tifosi ci tenevano particolarmente e penso che questa vittoria li abbia resi felici, orgogliosi. Abbiamo dato argomenti per ribattere”.

In sala stampa, con grande eleganza ed empatia, dedica anche una parola agli sconfitti: “Mi metto nei panni di chi ha perso, bisogna saperci convivere”.

Due i momenti che hanno emozionato di più il mister blucerchiato: “La coreografia quando sono entrato in campo e il fischio finale”.

La partita è stata giocata dalla squadra con grande lucidità, secondo Giampaolo. “Tutta la squadra ha avuto una grande spinta sul piano emotivo. Mi è piaciuta la freddezza, come hanno saputo gestirla, sono stati dentro la partita. Questo mestiere è bello quando vinci queste partite davanti a questo tipo di pubblico”.

Il modulo 4-1-4-1 funziona decisamente meglio rispetto al rombo: “Abbiamo più solidità, però abbiamo gli esterni contati. Tolto Candreva abbiamo cambiato assetto. Fino a quando ce la fanno e ci stanno andremo avanti così. Poi ogni partita è diversa”.

Sono tre, in particolare, i giocatori che hanno fatto la differenza stasera: “Ekdal l’abbiamo portato a questa gara con i giusti pesi e contrappesi, lo abbiamo gestito al meglio delle nostre possibilità, lo avevo preparato già ieri, tre giorni fa è uscito dall’allenamento con il solito problema, ha giocato con un’infiltrazione. Per Sabiri son contento, i giovani hanno bisogno di iniezioni di fiducia e sono contento per Audero: quando sono arrivato c’era sempre il problema con Falcone. Parare un rigore e decretare questo risultato credo l’abbia riconciliato con i tifosi”.