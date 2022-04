Derby, Bucci: "Sarà uno spettacolo, chi guarderà lo stadio alla tv sarà invidioso di noi" - Genova 24

Genova. Ma in cinque anni da sindaco, ancora non ha deciso da che parte stare? A chi gli chiede se preferisca la Samp o il Genoa, Bucci risponde come cinque anni fa. “Come noto io non seguo il calcio ma posso dire di tifare sia per il Genoa sia per la Sampdoria e domani sarò allo stadio per assistere allo spettacolo”.

Così il primo cittadino, a margine dell’inaugurazione del point di coalizione, in vista del “derby della Lanterna”, domani sera, Sampdoria-Genoa, gara delicatissima sul fronte della classifica del campionato di Serie A per entrambe le genovesi.

“Perché di uno spettacolo si tratterà – prosegue il sindaco – il Ferraris è fatto apposta per il calcio, i giocatori si posso vedere bene da vicino e sono sicuro che le tifoserie daranno il massimo con le loro coreografie, sono sicuro che da questo punto di vista chi guarderà il derby alla tv invidierà i tifosi delle nostre squadre”.

Poi un messaggio alle tifoserie: “Comunque finisca, qualunque sia il risultato, io invito i tifosi a comportarsi bene, diamo un segnale sul fatto che la città è capace di gestire queste cose nel miglior modo possibile”.