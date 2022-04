Depositi chimici, comitati e sindacati in piazza il 21 aprile contro il trasferimento a Sampierdarena - Genova 24

Genova. Mentre l’iter di trasferimento dei depositi chimici da Multedo a Sampierdarena è in stand by in attesa di un pronunciamento da parte del consiglio superiore dei lavori pubblici a non fermarsi sono le proteste di comitati e cittadini contrari al trasloco di Superba e Carmagnani a ponte Somalia.

Il prossimo giovedì 21 aprile, a partire dalle 17.30, ci sarà una nuova manifestazione organizzata dai comitati, dal municipio Centro Ovest e dai sindacati alla quale sono invitati a partecipare tutti i cittadini.

“Il sindaco Bucci insiste con ponte Somalia – si legge nel volantino in cui si parla di un vero e proprio corteo – senza ascoltare comitati, associazioni, cittadini e tutti coloro che si stanno opponendo alla folle idea”.

Fabrizio Maranini, Pd, municipio Centro Ovest, ricorda che “la manifestazione sarà importante per dare forza al municipio e alle rappresentanze dei lavoratori portuali Cgil, Cisl e Uil visto che il 26 verremo auditi in commissione congiunta Trasporti e ambiente della camera dei deputati”. Il 26 sarà ascoltato, alla Camera, anche il presidente dell’Autorità portuale Paolo Signorini.