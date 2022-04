Dalla Regione 1,6 milioni per la nuova banchina del Waterfront: servirà per l'Ocean Race - Genova 24

Genova. Oltre 1,6 milioni dal Fondo strategico regionale per la costruzione di una nuova banchina a Levante della Nuova Darsena, nell’ambito del Waterfront di Levante, che servirà anche a ospitare le imbarcazioni dell’Ocean Race durante il Grand Finale previsto a Genova nel luglio 2023. È uno degli interventi del pacchetto di quasi 24 milioni (di cui 6,7 per la provincia di Genova) stanziati dalla giunta per realizzare una serie di interventi diffusi in materia di infrastrutture, difesa del suolo, ambiente, rigenerazione urbana e impianti sportivi sulla base dei progetti già in fase avanzata presentati dai Comuni interessati.

“Rispondiamo a molte esigenze dei nostri Comuni e cittadini – commenta il governatore Giovanni Toti – continua l’impegno della Regione a investire sul territorio: questo è debito buono, per citare Draghi, che porta valore aggiunto alla qualità della vita, delle nostre città e dell’offerta della regione”.

La giunta ha dato il via libera anche al finanziamento di 2 milioni di euro per la qualità dell’aria. “Si tratta di risorse fondamentali – spiega l’assessore Giacomo Giampedrone – non solo per il tema di cui parliamo ma anche perché si tratta della quota di cofinanziamento che Regione si è impegnata a garantire nell’accordo siglato con il ministero dell’Ambiente per poter avviare il grande progetto di risanamento della qualità dell’aria con il piano da 29 milioni di euro con i comuni di Genova e della Spezia”. Si tratta di risorse che verranno impiegate per finanziare incentivi all’acquisto di mezzi elettrici, ma anche per un’ulteriore estensione della gratuità del trasporto pubblico locale, come ha anticipato l’assessore comunale Matteo Campora.

Per quanto riguarda il Waterfront, l’investimento di 1 milione e 620.982 euro servirà per la realizzazione della nuova banchina F in prosecuzione del tratto di recente costruzione nell’area in concessione al cantiere Amico, a breve distanza dalla zona in cui sorgerà la nuova Torre Piloti. Le opere comprendono la realizzazione di una paratia di circa 72 metri, la sistemazione del piazzale retrostante e la realizzazione delle reti per i sottoservizi necessari alle imbarcazioni. Il progetto definitivo è già stato approvato e l’importo complessivo dei lavori è di 1,8 milioni (oltre 180mila euro sono a carico del Comune di Genova). Il cantiere dovrebbe concludersi entro il 2022.

In complesso gli interventi infrastrutturali finanziati in provincia di Genova valgono quasi 5 milioni. Oltre al Waterfront ci sono la riqualificazione della viabilità a Castiglione Chiavarese, la messa in sicurezza di via Spinasso a Ceranesi, opere di consolidamento stradale ad Avegno, un muro a Levaggi (Moconesi), l’adeguamento del ponte sullo Scrivia tra via delle Piane e via Pietrafaccia a Ronco Scrivia, il completamento del ponte che per Fontanarossa a Gorreto.

Per la rigenerazione urbana pronti oltre 700mila euro, tutti per l’entroterra: con questi soldi partiranno il completamento dei giardini pubblici di via Piani a Carasco, la riqualificazione del centro storico di Casarza Ligure, la rigenerazione dell’area di Cabanne a Rezzoaglio e la riqualificazione della foresteria in località Renesso di Savignone.

La delibera approvata dalla giunta riguarda anche una serie di interventi sull’impiantistica sportiva su tutto il territorio (con un contributo di Regione pari all’80% dell’importo complessivo dei lavori) finanziati attraverso lo stanziamento di oltre 2 milioni di euro del Fondo strategico regionale. Nell’area metropolitana genovese sono previsti in particolare la ristrutturazione e messa a norma dello stadio del pattinaggio in via Don Minzoni a Genova, un intervento di efficientamento energetico del campo sportivo comunale di Carasco, con l’installazione di un modulo prefabbricato ad uso spogliatoio, un intervento di manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport di Campo Ligure.

“Abbiamo voluto dare una risposta significativa per le amministrazioni locali che hanno investito in progettualità definitive o esecutive – afferma l’assessore Giacomo Giampedrone – su opere fondamentali per la messa in sicurezza di strade, adeguamenti di ponti e viadotti, per la sicurezza della circolazione con nuove rotatorie e per nuove piste ciclabili. Abbiamo tenuto conto anche della eterogeneità del nostro territorio, con l’attenzione necessaria sia ai Comuni costieri sia ai Comuni dell’entroterra, che soffrono di più la carenza infrastrutturale e i danni provocati dal maltempo, con le emergenze degli ultimi anni. Tutto questo nasce da una interlocuzione costante con tutti gli Enti territoriali, che ci hanno presentato le loro richieste puntuali entro il 31 gennaio scorso, consentendoci di arrivare, oggi, alla prima programmazione dei Fondi Strategici 2022 e 2023. A questa seguirà entro il mese di settembre una seconda programmazione, con lo stesso schema di lavoro”.

“La rigenerazione urbana rappresenta un obiettivo strategico della nostra amministrazione – afferma l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola – per intervenire in maniera capillare sul territorio con una programmazione di lavori mirati e puntuali attesi da tempo. I progetti riguardano la riqualificazione di aree degradate, adeguamento di immobili, rigenerazione di centri storici, viabilità ciclabile e pedonalizzazioni. Sono progettazioni esecutive o definitive immediatamente cantierabili, che consentiranno di avviare i lavori entro fine anno”.

“In questi due anni di pandemia visto come lo sport sia una componente fondamentale per il nostro benessere psicofisico e per la socialità ed ogni euro investito in strutture sportive ha un ritorno in termini di salute e di coesione ed è per questo motivo che abbiamo, come Regione Liguria, ampliato la platea di interventi a sostegno degli impianti sportivi investendo oltre 2 milioni di euro in tutta la regione con 8 progetti molto importanti – dichiara l’assessore regionale allo sport Simona Ferro – da ponente a levante sono interventi necessari anche allo sviluppo di sport così detti, erroneamente, minori ed è un piano di investimenti che va nella direzione di sviluppare la diffusione dello sport che è fonte di valori necessari per una corretta crescita e sviluppo dei nostri giovani”.