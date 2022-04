Dalla Liguria ai vertici mondiali della Barberia: Federico Antonelli direttore artistico di Moda Beard per i Mondiali CMC - Genova 24

Savona. Ai vertici mondiali del settore partendo dalla piccola Liguria. Il traguardo che non ti aspetti, vale a dire diventare il direttore artistico di “Moda Beard” per i Campionati Mondiali CMC (la Confederazione Mondiale della Coiffeur), quest’anno è stato raggiunto da Federico Antonelli, professionista della rasatura già salito agli onori della cronaca lo scorso ottobre per essersi laureato campione del mondo al “World Champion Barber”, che ha il suo negozio a Savona.

Federico Antonelli ha ereditato la professione dal padre e dal nonno, barbieri da tre generazioni, con la piccola bottega che ha aperto i battenti nel 1947. Detto “Lo Scultore” per la sua vena artistica, ha ridato lustro all’antica arte della Barberia facendo diventare Savona un vero e proprio punto di riferimento dei barbuti. A lui si deve la tecnica dello “Standing Beard”, capace di inquadrare la barba con precisi e veloci colpi di forbice.

Per lui, ora, un altro grande traguardo: “E stato un vero onore presentare la mia tecnica lavorativa ‘il metodo Original Standing Beard’ ai Mondiali CMC, di fronte a tante nazioni di tecnici e professionisti che mi hanno acclamato e accolto con grande entusiasmo”. Ai colleghi ha presentato un lavoro interamente effettuato a pettine e forbice, senza utilizzo di altri strumenti, grazie al quale è stato scelto “per rappresentarli in tutto il mondo nella Moda Beard, rendendomi orgoglioso di diventare il Director Art CMC (Direttore Artistico CMC) di ‘Moda Beard’ per i Campionati Mondiali e per tutte le gare nazionali ed internazionali“.

“Voglio in primis ringraziare il Presidente Mondiale CMC Antonio Bilancio – è il commento a caldo – e inoltre il Presidente CAT ITALIA Luigi Bilancio per aver creduto nella mia persona e nella mia professionalità. Per ultimi, ma non meno importanti, l’Ambassador Claudio Iannotta e il supervisor Giuseppe Salzano per il sostegno”.

“Infine, per una volta, voglio ringraziare me stesso: per non avere mai mollato, per avere creduto che la costanza, l’impegno, la fatica e quel pizzico di onesta competizione mi avrebbe portato a raggiungere i miei obiettivi. Sono partito con umiltà, credendo fortemente nella mia ‘arte’, dando modo alle mie sole mani di creare qualcosa di nuovo… ed è così che nasce il mio metodo innovativo esploso poi in tutta Italia, utilizzato da tanti insegnanti e colleghi e da moltissime accademie italiane”.

Anni di sacrifici, ore chiuso in bottega a far “cantare le forbici”, portano oggi “grandi soddisfazioni ed opportunità per la mia carriera e per il mio bagaglio professionale”. L’appello ai giovani appassionati di questa professione – e non solo – è chiaro: “Non smettete mai di credere in voi stessi, se lo vuoi davvero puoi realizzare ogni tuo desiderio”.