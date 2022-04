Dal portavoce dei no green pass al ricercatore del Cnr: Crucioli presenta la lista per le comunali - Genova 24

Genova E’ quella di Uniti per la Costituzione la prima lista che viene presentata ufficialmente alla stampa, composta per oltre la metà da donne e con un’età media dei candidati di 40 anni.

“Non abbiamo avuto particolari problemi a formare questa lista – spiega il candidato sindaco Mattia Crucioli – perché è stata promossa da diverse forze politiche che si contrappongono al governo Draghi e che hanno voluto dar vita a una forza unitaria per fare da argine a una deriva che sta portando l’Italia, non ultimo al rischio di entrare in guerra”. Il riferimento è ai caucus, sorta di primarie di piazza che solo nella prima sessione avevano già portato all’indicazione di 16 candidati su 40.

Della lista fanno parte esponenti dei partiti che la sostengono, vale a dire l’Alternativa, Italexit, Riconquistare l’Italia e Ancora Italia per la sovranità democratica e il Pc di Marco Rizzo (che però dà un appoggio esterno con candidati non iscritti al partito come prevede lo statuto), oltre a “cittadini comuni che partecipano ad associazioni come “Libera piazza e diverse associazioni ambientaliste” ricorda Crucioli.

“Tutte le persone che hanno aderito alla nostra proposta – spiega ancora l’avvocato e senatore ex M5S – sono state richiamate da alcune parole d’ordine: l’opposizione al governo Draghi e alla gestione pandemia, l’assoluta contrarietà all’invio di armi in Ucraina e all’aumento alle spese in armamenti, la lotta alle diseguaglianze e alla precarietà. Questo a livello nazionale. A livello comunale ci batteremo per una maggiore trasparenza, una maggior ascolto dei territori, la difesa della salute e dell’ambiente e il recupero della dimensione della socialità e collettività. Ovviamente vogliamo lo stop delle privatizzazioni dei servizi e difesa dei piccoli commercianti e professionisti.

Quaranta nomi, nessun ex M5S (ma saranno invece presenti nei Municipi), per lo più provenienti dalla società civile. I nomi più noti sono quello del giovane leader del movimento no green pass Libera piazza Genova Leonardo Sinigaglia, 23 anni, studente di storia che per mesi ha coordinato le manifestazioni di piazza dei no green pass e Chiara Ottonello, rappresentante del comitato abitanti sotto ponte Bisagno. Il ruolo di capolista è stato affidato a Gianmarco Veruggio, 69 anni, ingegnere e ricercatore del Cnr, dopo aver lavorato in Ansaldo divisione automazione. La candidata più giovane ha solo 20 anni: si chiama Francesca Gropplero e fa la cameriera, la più ’esperta’ è Graziella Bevilacqua, classe 1943, bibliotecaria in pensione, negli anni ottante consigliera comunale a Como e assessore in un piccolo comune del comasco, prima che il richiamo “del mare”.

Crucioli a domanda chiarisce anche cosa intende fare in caso di elezione: “Se dovessi essere eletto sindaco – spiega – vista l’incompatibilità con la carica di senatore ovviamente sceglierei di lavorare per la mia città. Se invece fossi eletto come consigliere, dove non esiste incompatibilità, credo che tenterei di mantenere entrambi i ruoli, visto che vedere quello che accade a Roma e riportarlo sul territorio penso possa essere un valore aggiunto. Anche perché si tratterebbe di avvivare al massimo a marzo. Se invece mi rendessi conto di non riuscire a portare avanti bene entrambi i ruoli allora deciderò il da farsi.

Cliccando sul link è possibile scaricare la lista completa dei candidati.