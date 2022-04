Cristiano Rossetti confermato alla guida della Sestrese - Genova 24

Genova. La F.S. Sestrese 1919 è lieta di annunciare la conferma di Cristiano Rossetti alla guida tecnica della prima squadra per la stagione 2022/23.

E’ stato confermato in verde stellato anche lo staff tecnico:

Natalino Sandro Galletti (allenatore in 2^)

Giuseppe Oliviero (collaboratore tecnico)

Danilo Ciambrignoni (collaboratore tecnico)

Fabrizio Parise (preparatore dei portieri)

Roberto Rotella (match analyst)

La conferma del tecnico è la naturale conseguenza dell’apprezzamento, da parte della società, dello straordinario lavoro del mister e del suo staff, portato avanti in questi mesi, che ha contribuito alla salvezza, con due giornate di anticipo, in una stagione in cui le retrocessioni sono pari al 30% delle squadre partecipanti.

Il direttore generale Antonio D’Acierno ed il direttore sportivo Andrea Catania sono già al lavoro, per la composizione della rosa, con l’obiettivo di confermare l’asse portante dell’attuale organico e di valorizzare ancor più il settore giovanile.