Covid, stop alle mascherine al chiuso a fine mese? Non è detto (e non ovunque): questa settimana la decisione - Genova 24

Roma. Uscirà ancora una volta da una mediazione tra ‘aperturisti’ e posizioni di maggiore cautela la decisione, che dovrebbe arrivare questa settimana sullo stop all’utilizzo delle mascherine al chiuso, come previsto del decreto di fine emergenza, oppure su un’eventuale proroga oltre la scadenza del 30 aprile.

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa aveva dei giorni scorsi rassicurato sullo stop dal primo maggio con alcune eccezioni a cominciare da mezzi di trasporto e cinema. Per Costa la direzione da intraprendere rispetto all’uso della mascherine è “che si passi a una raccomandazione – aveva spiegato – perché sono convinto che in questi due anni gli italiani abbiano preso una consapevolezza diversa, come per le mascherine all’aperto, e vedo cittadini che le indossano ancora”, concordando però sull’obbligo per i mezzi di trasporto.

Ma ieri sera il ministro Roberto Speranza intervistato da Giovanni Floris a diMartedì è stato molto più cauto. “Valutiamo giorno per giorno, settimana per settimana e tante di queste valutazioni vanno ancora misurate- ha detto il ministro rispondendo a una domanda di Giovanni Floris – ad esempio quella sulle mascherine al chiuso che in questo momento sono obbligatorie. Secondo me sono e restano un presidio molto importante“.

“Poi dovremmo valutare l’evoluzione anche di questo virus e dobbiamo tenerci pronti per l’autunno quello che abbiamo imparato negli ultimi due anni è che la fase autunnale e quella invernale sono le fasi più difficili. Trovarci pronti in quel momento significherà prima di tutto proteggere i più fragili”.

Da ricordare come anche il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, alla conferenza stampa al ministero della Salute sulla prosecuzione della campagna vaccinale, è stato netto: «La scelta sull’utilizzo delle mascherine spetta al decisore politico, ma io credo che la mascherina in certi contesti come il trasporto pubblico, cinema e teatro, conferisca una protezione assolutamente importante e fondamentale, io continuerò ad indossarla. È finita l’emergenza ma non è finita la pandemia».