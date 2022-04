Covid, in aumento le reinfezioni. L'Iss: "A rischio soprattutto giovani, donne e personale sanitario" - Genova 24

Italia. Continuano ad aumentare i casi di reinfezione da Covid-19 nel nostro Paese: dal 24 agosto al 20 aprile in totale sono 357.379 le persone che erano già state contagiate in precedenza e che successivamente hanno preso di nuovo il virus. Ad evidenziarlo è il report esteso dell’Istituto Superiore di Sanità, secondo cui anche questa settimana i dati sono cresciuti rispetto ai sette giorni precedenti: la percentuale di reinfezioni sui casi totali è salita al 4,5% (la settimana prima era 4,4%), mentre nel lungo periodo la media è del 3,2% dei casi totali registrati.

In pratica, mediamente, una persona su venti che si è contagiata questa settimana aveva già avuto il covid in precedenza. Diverse possono essere le cause, tra queste sicuramente la presenza di molte varianti.

Dal report dell’Iss emerge, inoltre, che ad essere più a rischio sono determinate categorie, ovvero le donne, i giovani tra i 12 e i 49 anni e il personale sanitario. Oltre a chi non è vaccinato, a chi si è immunizzato da più di quattro mesi e a chi ha avuto il Covid almeno sette mesi fa.

Il motivo? Secondo l’Iss, la popolazione femminile è più soggetta alla reinfezione per due possibile cause: la maggior presenza di donne in ambito scolastico (più dell’80%) dove viene effettuata un’intensa attività di screening e il fatto che le donne svolgono più spesso la funzione di caregiver in ambito familiare. Mentre per i giovani, la spiegazione potrebbe essere che la fascia tra i 12 e i 49 anni è più facilmente esposta a situazioni e comportamenti a maggior rischio.

Per quanto riguarda l’incidenza di casi Covid a livello nazionale, è in diminuzione rispetto a 14 giorni fa in tutte le fasce d’età, ad eccezione degli over 70. Ma nelle ultime due settimane è la fascia 30-39 anni quella in cui si registra il più alto tasso di incidenza che, pur essendo in discesa, è due volte e mezzo superiore al dato nazionale: 1.618 casi ogni 100mila abitanti contro i 657 casi generali ogni 100mila abitanti del periodo 11-17 aprile. Il valore più basso si registra invece per gli over 80: 1.170 casi per 100.000 abitanti

Il report dell’Iss analizza anche l’andamento dei vaccini e le conseguenze che hanno avuto sulla mortalità e le ospedalizzazioni. Nello specifico, secondo quanto riportato dall’Istituto Superiore di Sanità, tra febbraio e marzo il tasso di mortalità risulta cinque volte più alto nei non vaccinati rispetto a chi ha completato il ciclo primario (due dosi) da meno di quattro mesi e dieci volte più alto rispetto ai vaccinati con dose booster. Andamento che si ripropone anche nei ricoveri che sono tre volte più alti nei non vaccinati rispetto a chi ha fatto le due dosi da meno di quattro mesi, quattro volte rispetto a chi ha fatto la terza. Per quanto riguarda la terapia intensiva, i non vaccinati finiscono quattro volte più di chi ha concluso il ciclo primario da meno di quattro mesi e otto volte di più rispetto a chi ha fatto anche la dose booster.