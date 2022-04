Costa Crociere Foundation supporta i giovani artigiani e a Genova scommette sul mago dei risseu Gabriele Gelatti - Genova 24

Genova. “Tradizioni del Futuro” è un nuovo progetto di interesse collettivo sviluppato e sostenuto da Costa Crociere Foundation, fondazione indipendente che dalla sua nascita nel 2014 ha già realizzato 30 progetti sociali e ambientali, di cui hanno beneficiato oltre 100.000 persone. L’obiettivo di “Tradizioni del Futuro” è quello di dare un sostegno concreto ai mestieri d’arte tradizionali a rischio scomparsa in Italia, Francia e Spagna, garantendone il futuro e promuovendone la valorizzazione.

Per realizzarlo, Costa Crociere Foundation si è affidata alla collaborazione con due importanti e autorevoli realtà, già attive in questo ambito: Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte e Michelangelo Foundation.

“Questo progetto proietta nel futuro alcune tra le tradizioni più autentiche dei territori, quelle legate al saper fare, permettendo di salvaguardarle e donare loro nuova vita attraverso i giovani. E’ parte di un percorso che abbiamo intrapreso con il nostro “Manifesto per un turismo di valore, sostenibile e inclusivo”: un decalogo che riassume l’impegno di Costa Crociere per crescere insieme ai territori visitati dalle sue navi, considerando le destinazioni non come un insieme di attrazioni turistiche, ma come comunità con le quali costruire insieme un modello di turismo che generi maggiore valore economico e sociale“, ha dichiarato Davide Triacca, Sustainability Director di Costa Crociere e Segretario Generale della Fondazione.

“Tradizioni del futuro” si rivolge a un gruppo di giovani artigiani provenienti da tutta Europa, tra cui Italia, Francia e Spagna, che sono stati selezionati grazie all’aiuto dei due partner di Costa Crociere Foundation. A questi artigiani è stata offerta l’opportunità di partecipare a uno speciale programma di formazione, suddiviso in due fasi: un master formativo in aula, già concluso con successo, e un tirocinio retribuito di sei mesi presso una bottega o un atelier, attualmente in corso. Entrambi sono realizzati sempre in collaborazione con Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, per quanto riguarda l’Italia, e Michelangelo Foundation, per Francia e Spagna.

Sono stati selezionati in tutto 11 mestieri d’’arte in 13 diverse destinazioni visitate dalle navi di Costa Crociere:

Napoli – presepi

Palermo – pupi siciliani

Cagliari – filigrana sarda

Venezia – vetro soffiato

Civitavecchia/Roma – costumi di scena

Trieste – restauro tessile

Marsiglia – maestro d’ascia

Valencia– ceramiche

Barcellona – vetreria artistica

Maiorca – ebanisteria

Ibiza – restauro artistico rivestimenti murali

Malaga- restauro tessile (paramenti sacri)

In Liguria si è deciso di puntare sull’antica arte del risseu, il mosaico di ciottoli, con uno dei suoi artigiani più interessanti: Gabriele Gelatti.

Allievo del Maestro Armando Porta, Gelatti è l’ultimo discendente della cinquecentenaria arte del “risseu” ligure, termine genovese per indicare i ciottoli arrotondati trascinati dalla corrente di un torrente o dalle onde della spiaggia.

Gabriele Gelatti crea nuove opere musive per esterni, giardini, murales, bagni e spa, e collabora al restauro di beni culturali come il giardino pensile di Palazzo Reale a Genova, l’Abbazia della Cervara e la Certosa di San Bartolomeo. All’interno del suo lavoro punta a recuperare le tecniche storiche, sperimentando al contempo nuovi materiali e applicazioni. La sua prima creazione è stata, nel 2001, un giardino di risseu per il 10° Festival des Jardins di Chaumont-sur-Loire.

Nel mosaico di ciottoli ligure, i ciottoli plasmati dalla natura sono scelti dall’artigiano uno ad uno per forma, colore e dimensione, ed inseriti in profondità nella malta di calce e aggregati naturali. Gli interventi al servizio del mantenimento dei beni culturali affiancano quindi le competenze dei restauratori e le conoscenze scientifiche necessarie al restauro conservativo.

L’origine naturale dei ciottoli e l’uso esclusivo di malte storiche rendono il tradizionale mosaico di ciottoli una pratica costruttiva 100% eco-sostenibile. Questa opera contribuisce inoltre al circolo virtuoso dell’anidride carbonica e al drenaggio delle acque meteoriche, favorendo il mantenimento ambientale di territori anche fragili come la Liguria.

La tirocinante imparerà la modalità di realizzazione del mosaico di ciottoli tradizionale, attraverso la raccolta dei ciottoli sulle spiagge. Imparerà a riconoscere i differenti materiali lapidei, malte storiche, calce e uso di aggreganti, ad analizzare i beni culturali e a progettare gli interventi manutentivi e di restauro. È inoltre prevista la partecipazione al restauro della Certosa di S. Bartolomeo a Genova e la ricostruzione integrale dei mosaici di Villa Pagana dei Cavalieri a S. Michele di Pagana.