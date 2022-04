Corteo del primo maggio: a Genova le bandiere rosse e l'Internazionale per dire no alla guerra - Genova 24

Genova. Sarà un corteo internazionalista contro la guerra il tradizionale primo maggio di Lotta comunista. Le bandiere rosse, il pugni alzati e l’Internazionale come sottofondo serviranno quest’anno a dire con forza no alla guerra e no al riarmo.

“Dopo due guerre mondiali e il conflitto nella ex Jugoslavia la barbarie torna a divampare dentro ai confini europei, segno dei tempi in cui viviamo marchiati a fuoco da una contesa imperialista sempre più feroce” dice Lotta comunista che definisce “predoni” tutti gli imperialismi (quello russo, quello americano, quello europeo e quello cinese), pronti ad “armarsi fino ai denti per preparare nuove guerre”.

Ma un risposta per lotta comunista è possibile ed è quella insita nel leninismo: l’organizzazione rivoluzionaria del proletariato: “Se a pagare le loro guerre sono sempre i proletari – si legge nel lungo documento scritto in preparazione del corteo – allora la nostra classe deve unirsi e lottare per spezzare le catene di questa società” contro ogni nazionalismo, contro la guerra e contro “il colossale riarmo”.

L’appuntamento per il corteo è alle 9.30 in piazza della Vittoria. La manifestazione sfilerà per le vie del centro per raggiungere il parco dell’Acquasola dove si terrà il comizio conclusivo