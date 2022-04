Coronavirus, in Liguria nuovo aumento degli ospedalizzati: superata ancora quota 300 - Genova 24

Genova. Nuovo aumento degli ospedalizzati positivi al coronavirus in Liguria. Il bollettino pasquale della Regione Liguria evidenzia 308 ricoverati, 8 in più rispetto a ieri, di cui 9 in terapia intensiva.

In tutto sono 1.220 i nuovi positivi su 1.724 tamponi molecolari e 5.798 test antigenici rapidi. In particolare si registrano 664 nuovi contagi in provincia di Genova, 224 nello Spazzino, 190 nel Savonese, 142 nell’Imperiese.

I positivi in totale sono 17.660 in tutta la Liguria, 108 in meno rispetto a ieri con 1.327 nuovi guariti. In isolamento domiciliare 16.696 persone, 247 in meno.

Continuano a viaggiare su numeri molto bassi le vaccinazioni: ieri sono state solo 76 in tutta la Liguria. Le persone immunizzate con dose booster sono 979.276.