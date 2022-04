Coronavirus: in Liguria calano ancora i positivi, lieve aumento degli ospedalizzati - Genova 24

Genova. Sono 1.011 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 1.765 tamponi molecolari e 5.216 test antigenici rapidi secondo il bollettino quotidiano della Regione. Aumentano lievemente gli ospedalizzati e si segnalano 2 nuovi decessi che portano il bilancio a 5.206 vittime dall’inizio dell’emergenza.

Gli ospedalizzati sono 260 in tutta la regione (2 in più), di cui 9 in terapia intensiva (1 non vaccinato, 8 vaccinati). In isolamento domiciliare 17.361 perone (228 in meno).

Ad oggi ci sono 17.632 positivi in Liguria, 227 in meno con 1.236 nuovi guariti. Dei nuovi positivi 526 risiedono in provincia di Genova, 223 nello Spezzino, 141 nel Savonese, 118 nell’Imperiese, 3 fuori Liguria. In sorveglianza attiva 942 soggetti.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 231 dosi di vaccino. Le terze dosi somministrate in totale sono 970.115.