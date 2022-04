Contributo affitto, dal sindacato Sunia assistenza per ottenerlo - Genova 24

Genova. Dal Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari – Sunia – riceviamo e pubblichiamo:

Dal 19 aprile 2022 al 3 giugno 2022 “Contributo affitto 2022”

Per i residenti nel Comune di Genova da almeno 24 mesi e che hanno un regolare contratto d’affitto per prima casa (no contratti transitori), un affitto con canone inferiore a 7.800 Euro, un alloggio compreso nelle seguenti categorie catastali A/2-3-4-5-6 e di metratura netta inferiore a 110 mq; inoltre hanno ISEE inferiore a 16.700 Euro, ISE inferiore a 29.000 Euro e patrimonio immobiliare inferiore a 25.000 Euron è possibile richiedere il contributo affitto.

Di seguito i documenti richiesti:

Carta identità, codice fiscale, permesso di soggiorno (cittadini extracomunitari)

Contratto registrato

Ricevute affitto 2021 (bonifici o ricevute in regola con l’imposta di bollo)

Fattura spazzatura per verifica mq oppure visura catastale oppure prima pagina certificazione energetica

730/2021 (redditi 2020)

Reddito/pensione di cittadinanza percepita 2021

Copia codice iban (es. estratto conto)

Marca da bollo € 16,00

Chi avesse bisogno di informazioni si può rivolgere al SUNIA al numero 010 5960414 – sunia.genova@sunia.it , oppure www.suniagenova.it

La domanda andrà consegnata a partire dal 19 aprile ed entro il 3 maggio all’Archivio Protocollo Generale Via di Francia 1 Auditorium.