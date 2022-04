Concorso Oss, è il giorno del replay: candidati da tutta la Liguria nella speranza di stabilizzazione - Genova 24

Genova. “Mi girerebbero un po’ le scatole se le cose non andassero bene, ero passata la prima volta”. Un sentimento diffuso quello degli operatori sociosanitari in attesa di entrare nell’Rds Stadium della Fiumara e sottoporsi nuovamente alla prova del nuovo concorso Oss, indetto da Alisa, a causa dell’annullamento dei risultati della selezione pubblica che si era svolta il 12 maggio dello scorso anno a causa di un vizio di forma, dopo le sentenze di Tar e Consiglio di Stato.

Per sicurezza Alisa ha deciso di cambiare ulteriormente la procedura, in modo da non incappare in nuovi ricorsi.

A parte la tensione di dover ripetere la prova, non si registra nessun particolare disagio attorno al palazzetto sede del concorso, questa mattina e oggi pomeriggio a partire dalle 14.

Sono oltre 2.400 le persone riconvocate. Prevista l’assunzione di 274 persone a tempo indeterminato, ma la graduatoria sarà probabilmente scalata rapidamente, alla luce delle carenze di personale subentrate anche a causa dell’emergenza Covid.

Chi supererà la prova scritta sarà convocato alla prova orale che sarà programmata al termine delle valutazione della prova pratica.

In attesa di entrare tante persone provenienti da tutta la Liguria: un gruppo di dipendenti di una rsa privata di Sanremo, persone che lavorano al Gaslini, gente in arrivo da Savona, Salvatore, un oss che fa questo lavoro da vent’anni e ha lasciato un posto a tempo indeterminato in Calabria per seguire la famiglia. La moglie fa l’insegnante a Santa Margherita Ligure: “Lavoro in ospedale a Sestri Levante nel reparto Covid, questi ultimi due anni sono stati un po’ duri, speriamo bene per oggi. Ho due bambine e al momento sono assunto tramite agenzia interinale, pensavo che in Calabria fosse male, ma qui non si scherza”.

Entro l’anno saranno completate le assunzioni, mentre a maggio è già in programma un altro maxi concorso con numeri più importanti: 700 infermieri che saranno assunti in tutta la Liguria.