Comunali, Tajani avverte Bucci: "Forza Italia punta a superare il 5%, vogliamo un assessore" - Genova 24

Genova. “Bucci ha lavorato bene e vogliamo che continui a lavorare per Genova. Noi siamo pronti a giocare la nostra parte. Anzi, vorremmo giocare una parte ancora più importante sedendo in giunta. Ci conquisteremo il nostro spazio raccogliendo parecchi consensi”. Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, a Genova per presentare la lista a sostegno di Marco Bucci, mette subito in chiaro le richieste: gli azzurri dovranno essere rappresentati a Tursi in caso di vittoria del centrodestra. Non come oggi, insomma.

Ma qual è l’obiettivo in termini percentuali? Anche stavolta il fedelissimo di Berlusconi parla chiaro: “La soglia è sopra il 5%, tenendo ben chiaro che si tratta di un obiettivo particolare perché ci sono tante liste civiche. A livello nazionale puntiamo a superare il 14%, tutti i sondaggi ci danno in crescita stabile costante consolidata”. È la conferma indiretta che la partita più agguerrita, almeno sulla carta, sarà interna alla stessa coalizione. Perché è in base ai risultati numerici restituiti dalle urne che ciascuno potrà far valere o meno le proprie pretese.

Il discorso vale in Comune, ma anche in Regione. “Toti lo vedrò oggi pomeriggio – risponde Tajani quando gli chiedono dei rapporti col governatore -. Credo sarebbe giusto avere la presenza di Forza Italia in giunta regionale, è un elemento determinante per la vittoria a livello nazionale, la presenza di Forza Italia rafforzerebbe questa giunta”. Lo stesso presidente ligure aveva aperto alla possibilità di una “revisione” della squadra una volta terminata la ristrutturazione della sanità. E l’assenza di Forza Italia nella squadra di governo è un sassolino che fa ancora male.

Del resto non è un mistero che l’iniziativa politica autonoma di Toti a livello nazionale crei più di un malumore. “Non arriverà al 10%, è finito anche in Liguria”, sussurrano i più malevoli tra gli azzurri a microfoni spenti. Ma Italia al Centro e Forza Italia faranno ancora parte a lungo della stessa coalizione? “Non credo che Toti voglia andare a sinistra”, taglia corto laconicamente Tajani. Però forse Toti vorrebbe affrancarsi da questo centrodestra: “Dovete chiederlo a lui”. Insomma, l’aria rimane pesante, ma alla vigilia delle elezioni la parola d’ordine è compattezza, quindi evitare il più possibile di lavare i panni sporchi fuori casa.

Nella lista di Forza Italia per il Consiglio comunale ci sono diversi avvocati e commercialisti, imprenditori, ma anche un’autista Amt e un tenente dei carabinieri, Vincenzo De Maria. Capolista sarà Mario Mascia, attuale capogruppo a Tursi. Torna all’ovile dopo essere passato da Vince Genova e Fratelli d’Italia il consigliere comunale Stefano Costa, di professione ingegnere. Molti sono i nomi del tutto esterni alla politica: tra i più noti l’avvocata Samantha Vaccaro e il notaio Francesco Felis. Qui la lista completa.