Comunali, Renzi conferma l'endorsement a Bucci: "Polemiche? Ha salvato la città dall'immobilismo" - Genova 24

Genova. “Ha salvato la città dall’immobilismo e dall’impasse burocratico e non solo dopo il crollo del ponte”. Spende parole di grande stima, Matteo Renzi, ex presidente del consiglio e leader di Italia Viva, nei confronti del sindaco di Genova Marco Bucci, confermando – non che ce ne fosse bisogno – la scelta del suo partito già annunciata da giorni dalla deputata Raffaella Paita (Italia Viva avrà alcuni propri candidati nella lista civica del candidato di centrodestra, ma non sarà presente con il simbolo in coalizione).

Lo fa nella sua newsletter Enews, con un punto dedicato proprio alle “polemiche per le scelte di Italia Viva sui territori”. Perché polemiche, e non solo nell’ambito del centrosinistra, ci sono state. Oltre alla delusione degli alleati “storici” – ma in Liguria il sostegno era mancato già alle regionali – anche alcuni mal di pancia in Lega e Fratelli d’Italia.

“A Genova – scrive Renzi – sosteniamo il sindaco uscente, Marco Bucci, un manager civico che ha fatto benissimo in questi cinque anni, salvando la propria città dall’immobilismo e dall’impasse burocratico non solo dopo il crollo del Ponte. Per noi contano le persone e Bucci, candidato civico, merita il nostro supporto”.

Renzi fa anche l’esempio della posizione del suo partito sulle recenti comunali a Roma. “Aabbiamo combattuto Gualtieri al primo turno. Ma se il sindaco propone – finalmente! – il termovalorizzatore contro l’emergenza rifiuti, noi siamo con lui. Se Gualtieri ci chiede i voti per eleggere Virginia Raggi alla presidenza della commissione Expo e Grandi Eventi, noi diciamo no, perché siamo un’opposizione seria. Se Gualtieri ci chiede i voti per il termovalorizzatore noi diciamo di sì senza incertezze”.