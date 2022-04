Comunali, la civica di Bucci "Genova Domani" presenta i candidati di Azione in lista - Genova 24

Genova. Battesimo del point di coalizione questa mattina con la prima conferenza stampa, dopo l’inaugurazione di ieri sera. Presenti cinque candidati di Azione che si presentano alle prossime elezioni comunali con la lista “Genova Domani”, a seguito dell’endorsement di Carlo Calenda, leader di Azione, per il sindaco Marco Bucci.

Il coordinatore politico della lista Genova Domani, Cristiano Di Pino spiega: “Genova Domani sta creando una squadra fatta di persone che fanno parte o sono state parte di partiti, movimenti e associazioni che cinque anni fa non si riconoscevano nella coalizione del sindaco. Azione porta in consiglio comunale una componente riformista fortemente orientata alla concretezza nella gestione della città portata avanti dal sindaco e che in Genova Domani ha trovato il loro posto”.

Lorenzo Pasi, 25 anni. Laurea in Storia conseguita all’Università di Bologna e specializzazione all’Università di Genova, candidato in comune e per il municipio ponente, medio ponente: “Ho contribuito alla nascita del gruppo genovese di Azione di Carlo Calenda, ricoprendo ruoli sia nel direttivo provinciale che regionale del partito, dai quali mi sono sospeso per partecipare alla campagna elettorale per Genova Domani. Porto nella lista la mia esperienza sul tema delle Politiche Giovanili, con proposte concrete in ambito di social housing per under 30, comunicazione, eventi e trasporto pubblico”.

Andrea Lemmi, 23 anni che con Azione ha iniziato ad avvicinarsi alla politica, candidato per il comune ed il municipio per il ponente e medio ponente: “In Genova Domani ho trovato il mio spazio per questa tornata elettorale dove mi candiderò in comune e nel municipio ponente e medio ponente”.

Luca Giachin, candidato in comune e per il Municipio Levante, anni 58 medico dentista con uno studio a Genova Nervi, una figlia, appassionato di musica e basket. Già consigliere e presidente della circoscrizione di Nervi, Quinto e S. Ilario: “Ho scelto Genova Domani, dopo due anni di militanza in Azione, per aver apprezzamento le capacità amministrative del sindaco Marco Bucci e della sua giunta. Porto con me la mia esperienza come amministratore del territorio in cui vivo e lavoro da sempre”.

Gianluca Causa, candidato in Comune e Municipio media e bassa Val Bisagno, porta in Genova Domani il suo orientamento liberale e moderato: “Oggi mi metto a disposizione portando la mia esperienza anche professionale in questa lista giovane, condividendo in pieno l’essere “Public Servant” sostenuto dal sindaco Marco Bucci”. 58 anni, di cui 31 anni lavorati in multinazionali US quotate, di cui circa 16 componente del CdA delle filiali italiane, posizione financial controller, inglese fluente.

Marco Santachiara, 54 anni, laurea in giurisprudenza, quadro aziendale, lingue: spagnolo- inglese-francese, volontario per una Onlus che opera a favore dell’istituto Gaslini. Si candida per il Municipio IX Levante: “Voglio portare sul territorio una visione ed un approccio riformista e concreto focalizzato sulla competenza e su risposte veloci ai bisogni evidenziati dai cittadini”.