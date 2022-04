Comunali Genova, per Dello Strologo ci sarà anche la lista di Sinistra Italiana - Genova 24

Genova. Ci sarà anche una lista di Sinistra Italiana, il partito di Nicola Fratoianni, nella coalizione a sostegno di Ariel Dello Strologo sulla scheda elettorale per le prossime amministrative a Genova. L’annuncio è arrivato oggi con un post su Facebook di Sinistra Italiana Genova e lo slogan “Riaccendiamo la Superba“.

“Siamo, e intendiamo fare fino in fondo, l’ala sinistra della coalizione, e lo faremo alla luce del sole col nostro bellissimo simbolo – si legge nel post -. Molti ci hanno posto una domanda: perché non siete confluiti in altre liste? La risposta è semplice: perché crediamo che, durante la campagna elettorale e soprattutto dopo, ci sia assoluta necessità di rilanciare forte su alcuni temi per noi fondamentali: la strenua lotta alle disuguaglianze, la centralità delle persone, i servizi sociali, il lavoro sicuro e ben pagato, l’ambiente”.

Poi una rivendicazione: “Questo è il motivo per cui non siamo confluiti in altre liste, di cui abbiamo il massimo rispetto, sia chiaro, ma in cui abbiamo riscontrato una certa timidezza verso il termine Sinistra: 8 semplici lettere che per noi valgono una vita di lotte e rivendicazioni”.

Proprio Sinistra Italiana sta spingendo per esprimere una candidatura cruciale, quella di Simona Cosso alla presidenza del Municipio Centro Est. L’insegnante, per anni in forza alla scuola Garaventa nel centro storico, è però in concorrenza con l’avvocata Antonella Cascione proposta dalla lista rossoverde di Sansa e Pastorino. La matassa potrebbe essere sbrogliata questa sera con l’ennesimo incontro tra le forze della coalizione.

Intanto, dopo la polemica sul commento alla strage di Bucha, dalle fila di Sinistra Italia giunge una netta presa di posizione a difesa dell’Anpi: “Gli attacchi sconsiderati che sta subendo Anpi da parte di pseudo giornalisti e bassi politicanti sono inaccettabili e strumentali. Si sta perdendo il senno nel continuo inseguire una logica armata e guerrafondaia: tutti allineati e coperti sotto le sconcertanti direttive di Usa e Nato – si legge in un comunicato -. Qualsiasi voce discordante o che tenta un ragionamento di pace e negoziato viene additata e sottoposta al pubblico ludibrio. Ad attaccare Anpi e una cultura di pace Enon è più solo la destra, cui siamo abituati da anni, ma ora anche pseudo giornalisti del servizio pubblico oltre che personaggi politici in cerca d’autore e di un po’ di visibilità”.

“Anpi, Sinistra Italiana, Papa Francesco, Libera non stanno dalla parte dell’aggressore, non sono putiniani, semplicemente ricordano ciò che quasi tutto l’arco costituzionale finge disinvoltamente di dimenticare: l’Italia ripudia la guerra come soluzione delle controversie internazionali. È l’articolo 11 della nostra Costituzione, la cosa più bella e sacra che abbiamo, nata dalla Resistenza. – prosegue Sinistra Italiana -. Anpi, che rappresenta da sempre un baluardo in difesa della nostra Carta, cosa dovrebbe fare se non esprimersi contro la guerra? Cosa dovrebbe fare se non promuovere il dialogo e i negoziati per far tacere le bombe? Anziché promuovere la cultura della guerra, i giornalisti e i politici, tutto il Paese dovrebbero lottare per far prevalere questi valori della Costituzione, togliere l’elmetto e costruire la pace”.