Comunali Genova, l’annuncio di Bucci al comizio di Salvini: “Raddoppieremo le risorse per la manutenzione” - Genova 24

Genova. E’ arrivato anche il sindaco Marco Bucci al comizio di Matteo Salvini in largo XII Ottobre. E non poteva essere altrimenti. Nonostante la polemica con il governatore Toti il sostegno del Carroccio al sindaco uscente non è mai stato in discussione, al punto che per la prima volta la Lega ha messo proprio il nome del sindaco sul simbolo della sua lista.

“Abbiamo fatto grandi cose in questi cinque anni – dice il sindaco – ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo fatto un sacco ci cose ma soprattutto abbiamo cambiato il modo di pensare dei genovesi, prima tutti pensavano a gestire il declino oggi tutti pensano a far crescere la città. E’ questo che vogliamo continui a esserci perché noi siamo responsabili del nostro destino. E in quest’attica vogliamo costruire anche i prossimi 5 anni. Siamo riusciti ad avere molti fondi, molte risorse, abbiamo più di 6 miliardi e li spenderemo per avere le infrastrutture di cui abbiamo bisogno, dal nuovo porto al nuovo sistema di trasporto pubblico locale e costruire la città del futuro dobbiamo spenderli e non possiamo permetterci di lasciare queste risorse in mano a chi negli anni passati ha dimostrato di non essere in grado di spendere le risorse a disposizione.

Rispetto a progetti non sempre condivisi dai territori il sindaco precisa “E’ chiaro che siamo aperti a discutere e fare variazioni se necessarie” e poi annuncia “sappiamo che dobbiamo migliorare molto la manutenzione della città e per questo abbiamo previsto per i prossimi 5 anni il raddoppio delle risorse per le manutenzioni perché la manutenzione è importantissima e sappiamo che non sono necessari solo i grandi progetti che stiamo portando avanti ma anche le piccole cose, dal marciapiede alla buca nell’asfalto”.

La conclusione è ovviamente improntata all’unità del centro destra: “Io chiedo il vostro aiuto, abbiamo bisogno di sentirci tutti uniti, siamo qui e tutti insieme vinceremo”.