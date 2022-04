Comunali Genova, la candidata Marras: "Nel Municipio V Valpolcevera un ciclo amministrativo all'insegna dei colpi di scena" - Genova 24

Genova. “Ieri pomeriggio si è tenuta la seduta di consiglio del V Municipio Valpolcevera in cui il presidente Federico Romeo ha sostituito l’assessore Rosa Maria Tommasomoro in procinto di candidarsi per una lista civica a sostegno del Sindaco Bucci, che ha dato le sue dimissioni anche dal gruppo del PD, con un assessore esterno Debora Antonini” afferma Antonella Marras, candidata Sindaco di Genova alle prossime elezioni amministrative per “La Sinistra Insieme”.

E continua: “Condividiamo il voto contrario espresso dal consigliere Davide Ghiglione contro questa nomina, in continuità con i colpi di scena che hanno caratterizzato questo ciclo amministrativo e la giunta Romeo: ricordiamo come l’insediamento del Presidente Romeo sia stato reso possibile grazie all’astensione del consigliere di Fratelli d’Italia, Massimo Pantini, poi “migrato” nel gruppo Misto, a cui sono state attribuite anche delle deleghe, e del M5S che ha poi usufruito di una vicepresidenza e di una presidenza di commissione, pur essendo formalmente all’opposizione, ma che con il suo voto favorevole ha sancito finalmente di essere parte integrante della maggioranza di centrosinistra”.

Poi Marras prosegue ancora: “Non dimentichiamo inoltre il consigliere della Lega, Corrado Falasco, anch’esso transitato per il gruppo Misto, per poi approdare al PD, con cui il Presidente Romeo ha puntellato la sua maggioranza. Infine il fatto che un assessore del PD abbandoni una giunta di centrosinistra per candidarsi in una lista civica di centrodestra non ci sorprende: ricordiamo infatti che tutte le forze politiche che hanno appoggiato i gruppi che siedono nel consiglio del V Municipio Valpolcevera, eccezione fatta per quelle della sinistra radicale, a Roma governino insieme appoggiando il governo Draghi”.

“Per questo – conclude Marras – vogliamo portare nel consiglio comunale e nei Municipi voci discordanti rispetto ai dettami economici e sociali perseguiti a livello nazionale dal governo Draghi e dalla sua maggioranza, dove si ritrovano, per l’appunto, insieme le destre ed il cosiddetto centrosinistra”.