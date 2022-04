Comunali Genova, l'11 aprile Salvini in città per Bucci e per lanciare la campagna della Lega - Genova 24

Genova. Lunedì 11 aprile Matteo Salvini sarà a Genova. Il segretario nazionale della Lega, accompagnato dal commissario regionale Edoardo Rixi, parteciperà a incontri con candidati alle elezioni comunali, con simpatizzanti e militanti, stakeholder attività economica e sociale. Prevista anche una cena col sindaco Bucci.

La nota che prepara il terreno al “capitano” del carroccio arriva con oltre una settimana di anticipo, i dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni, ma rende l’idea di come la Lega sia intenzionata a giocarsi le carte pesanti per recuperare un vantaggio perduto, rispetto a cinque anni, nei confronti di altre liste del centrodestra (civiche e Fdi, in primo luogo).

Salvini non è il primo leader nazionale ad arrivare a Genova per sostenere Bucci. Nei giorni scorsi si è visto l’ex ministro Maurizio Lupi, di Alternativa Popolare. E’ probabile che nelle prossime settimane – mancano più di due mesi al voto – si vedano altri politici di caratura. Ed è probabile che il blitz di Salvini non sia l’unico né l’ultimo da qui al 12 giugno.

Intanto anche il centrosinistra ha ingranato la marcia più rapida dopo la negativizzazione al Covid di Dello Strologo, candidato subito pancia a terra con alcuni incontri pubblici tra il ponente e Sampierdarena: dall’assemblea dell’Unione donne italiane alla conferenza programmatica del Pd del centro ovest passando per una mostra sul lavoro organizzata dalla fondazione Diesse durante la quale ha incontrato anche il suo avversario, Marco Bucci.