Comunali Genova, Dello Strologo: "Altro che crescita. Spreco e degrado in ogni quartiere" - Genova 24

Genova. Da Nervi a Vesima, in una settimana il candidato sindaco Ariel Dello Strologo ha toccato punti nevralgici della città tra i suoi estremi di levante e ponente.

Nella tappa di oggi a Marassi, Dello Strologo ha individuato nella ex parrocchia di Regina Pacis – un edificio abbandonato da anni, di proprietà comunale – la sede ideale per la Casa di Comunità che ha in mente di istituire e potenziare in ogni quartiere.

“Farò di tutto per restituire l’ex Regina Pacis agli abitanti di Marassi. Sarà la Casa di Comunità del quartiere, con servizi pubblici e spazi sociali per tutti e tutte, bambini, giovani, famiglie e anziani”, annuncia il candidato sindaco della coalizione progressista.

Il fabbricato di tre piani a metà strada fra lo stadio e piazzale Parenzo, che il comune ha acquistato dalla curia, è in stato di pesante degrado. Alle sue spalle, un terreno franoso di proprietà privata preclude l’agibilità all’edificio. Per risolvere il problema sarebbe necessario erigere un muro di contenimento. Il municipio ha più volte sollecitato l’amministrazione comunale ma una vera e propria azione non è mai stata intrapresa.

“Da sette anni l’edificio, che era stato ristrutturato per ospitare le Poste e la Asl, giace abbandonato a se stesso, subisce danni da infiltrazioni d’acqua e costituisce un potenziale pericolo per i passanti”, ha rilevato Dello Strologo nel corso di un sopralluogo, in compagnia di alcuni rappresentanti del municipio. “E poiché abbandono e degrado si amplificano a vicenda, negli spazi ricavati sotto le scale che collegano l’ex Regina Pacis al piano strada, persone in evidente stato di disagio hanno ricavato abusivamente una dimora di fortuna.”

“La città è in sofferenza. Dal commercio ai servizi sociali, dalla manutenzione degli spazi pubblici ai trasporti. In ogni quartiere dove sono stato per incontrare cittadini e cittadine, dalla Foce a Nervi, da San Gottardo a Vesima, ho registrato delusione, sconforto, rabbia e rassegnazione”, commenta il candidato.

“Allargare gli orizzonti – ribadisce Dello Strologo riprendendo lo slogan elettorale – è necessario per ridurre le distanze. A un sindaco che, da cinque anni, decide e comanda da solo, la mia risposta è una visione globale che prende in considerazione lo sviluppo economico e la crescita della comunità”.

LA REPLICA DELL’ASSESSORE PICIOCCHI

“I lavori di messa in sicurezza, come comunicato dalla direzione competente al Municipio IV settimane fa, partiranno entro aprile per concludersi a settembre quando potranno entrare i primi servizi al quartiere, nella fattispecie la Scuola Vespertine come da richiesta delle stesse. Il quartiere, con cui mi sono confrontato già a inizio anno, sa bene l’impegno della nostra amministrazione nella soluzione di una questione annosa, ereditata dalla giunta Doria che nel 2016 chiuse per inagibilità l’edificio acquistato dalla Curia. Con i cittadini della zona mi sono preso degli impegni precisi e sanno che li sto portando a buon fine. Il candidato delle sinistre s’informi prima di parlare. I cittadini sanno distinguere chi lavora da 5 anni per Genova e chi fa discorsi superati dai nostri fatti”. Lo dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi.