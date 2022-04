Comunali Genova, Crucioli: "Per noi un referendum contro il governo Draghi e la guerra" - Genova 24

Genova. Età media 50 anni, la metà donne. Il più noto, in quanto ex consigliere di municipio del M5S, è Giacomo Cafasso che ora è il candidato presidente nello stesso municipio per Uniti per la Costituzione.

Gli altri sono avvocati, agenti di commercio, insegnanti, con una percentuale di donne in lista, tenuto conto anche dei candidati consiglieri municipali, pari al 50%. Ma quello che il candidato sindaco Mattia Crucioli ribadisce presentando le 9 liste per i municipi è che la sfida di Uniti per la costituzione (Alternativa, Riconquistare l’Italia, Ancora Italia, Italexit e Pc di Marco Rizzo) va oltre le amministrative genovesi.

“Per noi queste elezioni locali sono un momento più alto – dice a Genova24 – quasi un referendum contro il governo Draghi perché in questo momento gli argomenti di politica nazionale e internazionali sono così invasivi che anche nelle elezioni locali bisogna traguardare un obiettivo più alto perché sono più le buche o il trasporto locale le preoccupazioni dei genovesi ma la possibilità di un’escalation che potrebbe addirittura portare l’Italia in guerra e addirittura a una guerra nucleare. Su questo bisogna prendere posizione il prima possibile e il prima possibile sarà il 12 giugno”.

I candidati quindi, scelti come sempre attraverso il ‘caucus’, cioè le primarie di piazza, “si sono presentati sollevando le istanze del proprio quartiere ma hanno aderito insieme a quelli che sono i principi forti di questa lista perché è chiaro che noi non siamo mossi solo da esigenze locali ma vorremmo dare ai genovesi la possibilità di esprimere un altolà alla politica del governo, di dire no all’invio delle armi in Ucraini, no all’aumento delle spese in armamenti per sancire che l’Italia e gli italiani non vogliono un coinvolgimento in questa guerra e vogliono operare per la pace”.

Ecco i nomi dei nove candidati presidenti per i municipi:

Centro est – Maura Olmi 63 anni, ex docente, si è occupata di portatori di handicap e do disagio sociale

Centro Ovest – Fabrizio Bozzolo 48 anni, tecnico ENI è nel direttivo del Comitato Lungonare Canepa

Bassa Valbisagno – Daniele Taula 51 anni, avvocato, è presidente regionale dell’associazione Consumatori e Utenti

Media Valbisagno – Giacomo Cafasso 62 anni, pensionato della polizia di Stato e medaglia d’oro per meriti di servizio, già consigliere municipale e presidente del comitato cittadino ‘Gherzi – Lusignani’

Valpolcevera – Silvano Ceccoli 62 anni, bancario in pensione, è presidente del Circolo Culturale Proletario e si occupa di divulgare la cultura antifascista e proletaria

Medio Ponente – Andrea Leone 40 anni è agente di commercio

Ponente – Sabrina Bergamini 50 anni, lavora presso Leonardo spa ed è attiva nel comitato cittadino di via della Torrazza di Prà

Medio Levante – Flavio Romairone 29 anni è il candidato più giovane ed è web designer

Levante – Marzia Sansalone 42 anni, ingegnere biomedico lavora in Hitachi ed è attiva nell’associazione Libera Piazza