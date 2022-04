Comunali Genova, calcio d'inizio alla campagna di Dello Strologo: "Finora ho ascoltato, da oggi propongo le nostre soluzioni" - Genova 24

Genova. Via Cairoli 5 rosso dista una cinquantina di metri dall’ingresso di palazzo Tursi, sede del Comune di Genova. Prima di diventare, da questa mattina, il point del comitato elettorale di Ariel Dello Strologo, era un salone di coiffeur. I manifesti e i totem con il volto del candidato del campo progressista e lo slogan “Allarghiamo gli orizzonti, riduciamo le distanze” si sovrappongono alle pareti a specchio.

Non è con il maquillage, per restare in metafora, che Ariel Dello Strologo vuole presentare Genova. Così, durante la presentazione dell’avvio della campagna elettorale, torna ad attaccare l’attuale governo di centrodestra per aver sbandierato l’immagine di “una Genova Meravigliosa solo di facciata“.

“Ridurre le distanze significa ricordare che non c’è sviluppo senza equità, che ogni cittadino deve poter avere a portata di mano servizi e strutture che lo rendano parte di una comunità, per questo la Genova che abbiamo in mente deve migliorare il sistema di manutenzioni, deve avere un trasporto pubblico all’altezza di una grande città europea, deve raggiungere una svolta nelle infrastrutture, una gestione dei rifiuti davvero improntata alla promozione di un’economia circolare e municipi con un ruolo importante”.

Alla conferenza stampa di questa mattina diversi sostenitori, qualche cittadino curioso, volti più o meno noti che potrebbero forse trasformarsi presto in “santini” di candidati, gli esponenti di tutti i partiti della coalizione e anche il “guru” della comunicazione Daniel Fishman, dell’agenzia Consenso, la stessa che in Emilia Romagna ha seguito il poi vincente presidente della Regione Bonaccini. Blu e giallo scuro, quasi nespola, i colori scelti per la campagna.

Abbigliamento casual, senza cravatta, e scarpe comode per il candidato giallorosso che ha sottolineato: “Nell’ultimo mese ho soprattutto ascoltato, la campagna inizia adesso, da adesso farò conoscere me stesso e le idee mie e della coalizione – afferma – i sondaggi ci danno sotto di 16 punti? Io credo che sia un altro il dato di cui tenere conto, se Bucci è apprezzato dal 54% dei genovesi significa che quasi la metà non la pensa così, dobbiamo lavorare su quello”.

Nuova diga del porto, depositi costieri (“Un tema serio, complicato, bisogna studiare”), diritti di genere, ambiente, turismo. Sono tanti i temi toccati da Ariel Dello Strologo insieme ad altre questioni come il proliferare dei supermercati e la realtà di una “città semi-militarizzata in alcune zone, dove i vigili ti multano perché mangi un panino per strada, totalmente abbandonata in altre zone, dove non si vede mai neppure un agente di polizia”. Ancora non definito il nome della lista civica legata a Dello Strologo, così come la data in cui sarà presentato.