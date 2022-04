Comunali Genova, Barbieri: "+Europa non è schierato, chi usa il nome del partito lo fa senza consenso" - Genova 24

Genova. “Non ci sono candidati sostenuti da +Europa perché il partito non concorre per le elezioni comunali di Genova, ci sono iscritti al partito in diverse liste”.

Così Federico Barbieri, ex tesoriere del gruppo +Europa Genova, e attualmente candidato della lista civica Genova Domani a sostegno di Marco Bucci, chiarisce: “Ho letto di un appoggio ad un preciso candidato sindaco da parte del partito a cui appartengo: per essere precisi +Europa ha deciso di non schierarsi ufficialmente a favore di alcun candidato sindaco nelle prossime elezioni comunali, ma una parte degli aderenti a +Europa sosterrà l’attuale Sindaco Marco Bucci”.

Infatti, insieme a Federico Barbieri in Genova Domani ci saranno diverse persone aderenti a +Europa candidate nei municipi (o non candidate) che sosterranno Marco Bucci, Genova Domani e Barbieri stesso.

“Nel gruppo genovese è stata lasciata libertà di adesione agli iscritti del Partito, nel mio caso la lista Genova Domani è la prova tangibile che le forze civiche hanno saputo colmare un vuoto che la politica dei partiti ad oggi non ha saputo riempire”.