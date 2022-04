Comunali, Forza Italia presenta simbolo per sostegno a Bucci: Berlusconi e croce di San Giorgio - Genova 24

Genova. E’ stato presentato a Roma, a margine della manifestazione nazionale di Forza Italia, il simbolo con cui il movimento politico fondato da Silvio Berlusconi correrà alle prossime elezioni comunali di Genova.

Presenti il coordinatore regionale Carlo Bagnasco, gli onorevoli Roberto Bagnasco e Roberto Cassinelli, il capogruppo in Comune e commissario cittadino Mario Mascia, il consigliere comunale Stefano Costa, il responsabile organizzativo Alfredo Caravaggi e il portavoce del coordinamento regionale Gianteo Bordero, anche in rappresentanza del capogruppo in Regione Claudio Muzio.

Il simbolo, oltre alla bandiera del partito e la scritta “Berlusconi”, nella parte bassa reca una croce di San Giorgio stilizzata e la dicitura “Bucci sindaco” su sfondo azzurro. “Ci presentiamo a queste elezioni comunali e municipali con le nostre liste e con la massima determinazione a raggiungere un risultato importante per Forza Italia, per il sindaco Bucci e per tutto il centrodestra”, dichiarano gli esponenti azzurri.

“Come ha ricordato il presidente Berlusconi nel suo intervento, il nostro movimento politico è stato il fondatore del centrodestra, ne rappresenta il fulcro ed il centro, incarnando anche quei valori di buongoverno cittadino che abbiamo visto realizzati in questi cinque anni dall’azione del sindaco Bucci, che abbiamo sempre sostenuto con convinzione e lealtà. Per questo abbiamo voluto che all’interno del nostro simbolo vi fosse anche un richiamo esplicito al sindaco”.

“Abbiamo anche inserito una croce rossa stilizzata, che richiama la bandiera di Genova con la croce di San Giorgio. Forse non tutti, infatti, sanno che la Festa della bandiera di Genova si celebra ogni anno il 23 aprile grazie a Forza Italia, perché ad impegnare sindaco e giunta ad istituirla fu proprio una mozione a firma del nostro capogruppo Mario Mascia” sottolinea Forza Italia.

“Vogliamo continuare ad essere protagonisti della politica genovese nei prossimi 5 anni, come lo siamo stati nel mandato consiliare che sta per concludersi, impegnandoci con passione e determinazione per le imprese, le famiglie e le tradizioni genovesi”, concludono.