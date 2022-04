Comunali, folla di candidati e supporter in galleria Mazzini per l'apertura del point di Vince Genova con Bucci - Genova 24

Genova. Nel “salotto buono” di Genova, all’ora di pranzo, non è raro incontrare la “città che conta”. Ma in Galleria Mazzini, oggi, in occasione dell’inaugurazione del point della lista Vince Genova, a sostegno di Marco Bucci alle prossime comunali, si sono dati appuntamento in tanti. Non solo i supporter e i candidati ma anche figure come l’imprenditore Aldo Spinelli, già visto vicino a Bucci di recente in occasione del comizio di Salvini e oggi di nuovo presente a commentare lo spazio informativo del partito.

Il sindaco in corsa per il secondo mandato arriva pochi minuti dopo le 13 e sfoggia la sua “confidenza” – americanismo che spesso gli sale in punta di lingua al posto di fiducia – in una vittoria senza ballotaggio: “Bisogna vincere al primo turno perché così avremo due settimane in più per lavorare per Genova”, dice.

“Il faccia a faccia con Ariel Dello Strologo? Io non vedo l’ora, ma mi dicono di aspettare”, afferma Bucci che, sugli episodi legati agli atti vandalici contro i manifesti elettorali degli ultimi giorni dice: “Atteggiamenti segno di un’inciviltà che non fa parte del dna di Genova”. E poi, indicando il manifesto che lo vede sorridente, quasi accecato da un sole immaginario, lancia la frecciata: “Questa è la mia preferita, almeno c’è qualcuno che ride, dall’altra parte sono sempre tristi”.

Spumante e focaccia per tutti, la lista di Vince Genova si prepara ai prossimi due mesi di campagna: sarà “civica e trasversale e punterà moltissimo sulle singole professionalità – afferma Carmelo Cassibba, coordinatore cittadino – e anche sulla forza delle figure femminili, che la comporranno per un terzo come da legge”. Oltre ai quaranta candidati al consiglio comunale sarà presente in tutti i nove municipi.

Chi c’è. Tra le figure scorte all’inaugurazione del point, e che saranno candidate, l’assessore alla Cultura Barbara Grosso, in lista come gli assessori Matteo Campora, Pietro Piciocchi e Lorenza Rosso, l’ex assessore Arianna Viscogliosi, il consulente per gli eventi Maurizio Gregorini, lo stesso Walter Cassibba, già consigliere comunale, Ubaldo Borchi e Cristina Cantini di Noi con l’Italia.

Ma anche l’ex consigliere Pd Paolo Gozzi, e poi l’ex vicepresidente della comunità ebraica genovese Chicco Veroli, l’imprenditore Valter Pilloni, uno dei primi rivenditori di scooter elettrici a Genova, l’animalista Saba Wesser, l’ex capo di gabinetto dell’allora ministro Frattini Antonio Bettanini e il presidente del Civ di Certosa Enzo Greco. Altri nomi saranno svelati nei prossimi giorni.

Il point di Vince Genova sarà operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 19, mentre il sabato dalle ore 10 alle ore 17 e sarà gestito da 3 persone insieme alla quotidiana presenza dei vari candidati sia comunali che municipali, che aiuteranno nel lavoro di informazione e gestione del point.