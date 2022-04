Comunali, Crucioli presenta il programma: “Priorità alla salute dei cittadini, stop a cemento e a nuovi supermercati” - Genova 24

Genova. La priorità del programma di Uniti per la Costituzione? “La salute dei genovesi” risponde senza esitare il candidato sindaco Mattia Crucioli che stamani ha presentato il programma della coalizione Uniti per la Costituzione, che verrà sottoposto fino al 2 maggio alla valutazione dei cittadini (Questo il link dove leggere la bozza integrale).

La salute al primo posto quindi, tematica strettamente collegata a quella dell’ambiente: “Per questo ci avvaliamo di uno studio messo a disposizione dei genovesi da un team di epidemiologi tra cui il professor Valerio Gennaro che mostrano come i tassi di mortalità e di malattia siamo molto diversi da quartiere a quartiere. Noi vogliamo partire priori da questi quartieri per migliorare la salute ma anche la socialità degli abitanti che influisce sulla qualità della vita ma anche sulla sua durata”.

Tra i punti del programma, il fermo no alla cementificazione della città “e all’assalto al piano regolatore come nei casi di Vesima e di Nervi”, lo stop alla realizzazione di ulteriori supermercati e centri commerciali; dovranno essere previsti sgravi ed incentivi alle piccole attività che, oltre a costituire l’ossatura produttiva tipica del nostro tessuto sociale, garantiscono presidio e valorizzazione del territorio genovese, il “contrasto alle privatizzazioni dei servizi pubblici locali e alla terziarizzazione di lavori e servizi che possono e debbono essere erogati direttamente dal Comune”, la “riduzione delle spese superflue per lo staff del sindaco e per le consulenze esterne mediante valorizzazione (ed eventuale potenziamento) del personale dipendente”, la “tutela delle minoranze, il rispetto delle differenze e l’aiuto ai più deboli e ai marginalizzati anche mediante il potenziamento dei servizi sociali dovrà essere centrale nel ruolo del comune che dovrà divenire la “famiglia allargata” di tutti i genovesi”.

La prima delibera che approverebbe il sindaco Crucioli? “Una richiesta di risarcimento danni ad Aspi per quello che è accaduto e per quello che sta ancora accadendo, mentre mi risulta che il sindaco non abbia ancora cominciato a chiederli perché ricordiamo che un conto è il risarcimento per il crollo del ponte per il quale il Comune di Genova ha accettato le briciole, un conto quelli per i cantieri in essere e per l’isolamento di Genova per i quali non ha chiesto una lira”.