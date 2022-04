Comunali Chiavari, sedici giovani a sostegno della candidatura di Federico Messuti - Genova 24

Chiavari. “Giovani per Chiavari” è il nome della lista di under 30 in media, il cui simbolo riprende i colori del social network più usato dalla loro generazione, Instagram.

La presentazione della nuova lista si svolgerà sabato 30 aprile, ore 18:30, presso il point di corso Garibaldi 44.

“Un gruppo di giovani che dimostra di volersi impegnare per il futuro della propria città, partecipando attivamente ad un progetto che parte dalla continuità della nostra amministrazione per apportare innovazione e progetti nuovi capaci di cogliere ed interpretare il pensiero e la volontà dei ragazzi” spiegano Federico Messuti, candidato sindaco, e Antonio Segalerba, candidato consigliere e segretario di Avanti Chiavari-Di Capua.

E continuano: “Una novità nel panorama politico chiavarese che caratterizza Avanti Chiavari come movimento civico capace di crescere in un momento in cui tutti tendono ad allontanarsi dalla politica. Il nostro movimento si differenzia dai partiti proprio per la partecipazione di tutti all’ideazione e allo sviluppo dei punti del programma per migliorare sempre più Chiavari”.

Infine concludono: “Un obiettivo che si può raggiungere solo scegliendo di dare il proprio contributo per cambiare la città da protagonisti, e non viverla solo da spettatori che subiscono le decisioni altrui e delle segreterie dei partiti politici”.