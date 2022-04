Comunali Chiavari, il M5s corre da solo: nessun accordo con l'area progressista - Genova 24

Chiavari. A due mesi esatti dal giorno delle elezioni comunali, che si terranno il 12 giugno, il Movimento 5 Stelle di Chiavari, che si presenta alle urne con il candidato sindaco Davide Grillo, in una nota diffusa comunica che “nonostante gli sforzi effettuati in questo ultimo mese e i diversi incontri tra le parti, non è stato raggiunto un accordo per arrivare ad un percorso condiviso” riferendosi ai tentativi di accordo con Pd e area progressista.

E prosegue: “Come suggerito dall’onorevole Traversi abbiamo creato un tavolo di confronto che ci ha consentito di relazionarci con le altre forze politiche, solitamente però le trattative si fanno prendendo in esame tutte le posizioni ed i punti di vista invece, in questo caso, ci è stato chiesto solo di avvallare la candidatura dell’Avv. Bettoli, questo ci ha portato alla decisione di correre da soli”.

Venerdì scorso infatti, Mirko Bettoli, avvocato e presidente della Croce verde di Chiavari ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Chiavari, rispondendo alle tante sollecitazioni di forze politiche civiche. Bettoli si propone di mettere in campo una proposta progressista.

Il M5s chiavarese infine conclude: “Siamo sicuri che il lavoro svolto fino ad oggi, dal gruppo e dal nostro candidato Sindaco Grillo Davide, verrà premiato alle urne”.