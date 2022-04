Commemorazione eccidio Masone e Benedicta, Sanna: "Riflettere sulle radici delle guerre" - Genova 24

Genova. Il Vicepresidente del Consiglio regionale, Armando Sanna, ha partecipato in rappresentanza della Regione Liguria, sabato alla commemorazione dell’eccidio di Masone e oggi alla commemorazione delle Benedicta

“Molti giovani delle nostre valli hanno preso parte alla lotta partigiana. A Masone tredici patrioti prigionieri presso villa Bagnara vennero fucilati. Erano giovani, fuggiti in montagna e rastrellati sui prati della Benedicta”.

“Sempre alla Benedicta settantacinque prigionieri, per la maggior parte ragazzi non ancora ventenni, vennero fucilati”- ricorda il vicepresidente – “Sono passati tanti anni da allora, diverse generazioni si sono avvicendate, molti protagonisti del tempo ci hanno lasciato, anno dopo anno. Eppure a tanta distanza di anni, se ci troviamo ancora qui, vuol dire che non è ancora venuta meno la voglia di ricordare e di tornare su questi luoghi per riflettere e interrogarci sui perché di tanti tremendi eventi.” – che conclude – “Queste cerimonie le sentiamo sempre più vicine e fortemente legate alla fase storica che stiamo vivendo.”