Cogorno, dal Pnrr 3 milioni per un nuovo asilo di tre piani in località San Martino - Genova 24

Cogorno. I Comuni di Cogorno, tra la bassa Val Fontanabuona e la Val Graveglia, e quello di Riccò del Golfo di Spezia, nella Bassa Val di Vara, sono al momento gli unici due Comuni liguri beneficiari di contributi complessivi pari a 3 milioni 450 mila euro a valere sul fondo di 700 milioni del Ministero dell’Istruzione per il quinquennio 2021-2025, poi confluito nel Pnrr, per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

Dei 52 Comuni che avevano presentato domanda, ne sono stati ammessi 10: Cogorno, Ospedaletti e Camporosso (asili nido); Sestri Levante, Genova e Sanremo (scuole per l’infanzia); Bolano e Calice al Cornoviglio (centri per l’infanzia); Cengio e Riccò del Golfo (riconversione spazi). Di questi, al momento solo i progetti di Cogorno e Riccò del Golfo sono stati finanziati, ma gli altri figurano in graduatoria e, dato che è stato dato il via libera soltanto a una prima tranche di 212 milioni su 700 totali, con probabilità verranno finanziati al prossimo scorrimento, che avverrà fino al raggiungimento dell’intero plafond a disposizione.

Entrando nel dettaglio dei progetti, a Cogorno verrà realizzato un nuovo plesso scolastico in località San Martino, in un’area di proprietà del Comune, nei pressi di un impianto sportivo: l’edificio, costruito su tre piani più un piano terra su pilotis, sarà destinato ad asilo nido, scuola dell’infanzia e centro polifunzionale per le famiglie. Il valore complessivo dell’opera è di 3 milioni 343 mila euro, il Comune coprirà la parte non finanziata (343mila euro) probabilmente con l’accensione di un mutuo.

“È il coronamento di un percorso che abbiamo iniziato tempo fa – afferma il sindaco Gino Garibaldi – avevamo già predisposto un progetto preliminare con l’Inail che non è andato a buon fine, ma eravamo già pronti quando si è presentata questa opportunità. Siamo contenti perché è una risposta che diamo alla cittadinanza sia per quanto riguarda i ragazzi 0-6 anni ma anche in termini di aggregazione dei genitori. Inoltre, la zona che ospiterà il nuovo edificio è prossima a un impianto sportivo molto frequentato, e questo consentirà anche una buona integrazione con la pratica ‘sana’ dello sport. Ringrazio tutta la struttura comunale che ha lavorato per ottenere questi finanziamenti”.

La struttura diventerà un fondamentale centro di aggregazione non soltanto per i circa 300 bambini e le famiglie di Cogorno, ma costituirà un punto di riferimento per tutta la popolazione del Distretto Sociosanitario 15.

“Accompagneremo i sindaci alla piena realizzazione del progetto – conferma il direttore generale di Anci Liguria Pierluigi Vinai – Come Anci siamo impegnati da tempo nell’assistenza ai Comuni sul Pnrr, e con il nostro nuovo sistema informatico Alisei forniamo vari servizi per l’assistenza, dall’helpdesk per la progettazione, rendicontazione e comunicazione dei progetti al supporto nelle varie pratiche burocratiche che gli enti quotidianamente affrontano”.