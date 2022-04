Cinema, in programma l'incontro con la distributrice cinematografica Claudia Bedogni - Genova 24

Genova. Mercoledì 13 aprile, alle ore 18 a Genova, nella sede dell’Agis Liguria, in via S. Zita 1, si svolgerà il nuovo appuntamento di “Distributori in Focus. Incontri con distributori e proiezioni dei loro film”.

L’iniziativa intende illustrare i meccanismi della distribuzione cinematografica, settore complesso e fondamentale della filiera, ma che troppo spesso viene dimenticato o relegato a ruolo puramente commerciale.

Realizzato dall’Acec Liguria ed Europa Cinemas in collaborazione con LAND Local Audiovisual Network & Development, l’incontro rientra nell’ambito del progetto Premio Cinematografico Stefano Pittaluga, manifestazione culturale sul mondo del cinema.

Protagonista dell’appuntamento Claudia Bedogni di Satine Film, casa di distribuzione che ha portato sugli schermi italiani titoli come il piccolo cult “Goodbye, Lenin!” di Wolfgang Becker, la rivelazione indie “Re della Terra Selvaggia” di Benh Zeitlin, “Alabama Monroe – Un amore per sempre” di Felix Van Groeningen (candidato all’Oscar nel 2014 come “miglior film straniero”) , “Truman – Un vero amico è per sempre” di Cesc Gayn (pluripremiato ai Goya 2016) e “Il male non esiste” di Mohammed Rasoulof, film iraniano vincitore dell’Orso d’Oro al 70° Festival di Berlino e uscito in Italia lo scorso 10 marzo ricevendo il plauso della critica e l’apprezzamento del pubblico.

Dopo l’incontro, si svolgerà alle 21.15 presso il Nickelodeon (via della Consolazione 5r) la proiezione in prima visione per Genova de “L’ultimo viaggio” di Nick Baker-Monteys alla presenza della distributrice Claudia Bedogni.

Claudia Bedogni ha iniziato la sua attività nella società di distribuzione Lady Film per poi passare alla storica Istituto Luce/Cinecittà Luce fino al 2013, quando ha fondato la Satine Film.

“L’ultimo viaggio” è un road-movie che non solo affronta un capitolo oscuro della storia tedesco- sovietica con uno sguardo parallelo alla recente guerra civile in Ucraina ma, attraverso un viaggio inaspettato, pone anche l’attenzione emotiva sul rapporto tra un nonno e sua nipote.

Data la limitazione dei posti disponibili, per assistere al dibattito di “Distributori in Focus” è consigliabile prenotare chiamando il numero 373 8657149 o scrivendo un’email ad acec.sas@liguria.com.