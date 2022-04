Cinema a luci rosse, il Comune chiederà un terzo parere prima di acquistare la sala di via Chiabrera - Genova 24

Genova. L’acquisto del cinema Chiabrera da parte del Comune di Genova per ora è congelato in attesa che l’agenzia delle Entrate chiarisca, con un parere terzo, quanto possa effettivamente valere sul mercato. Questo l’esito della commissione consiliare di questa mattina, aggiornamento di quella in cui ieri la giunta aveva presentato la delibera di acquisizione di sette immobili nel centro storico nell’ambito del piano Pinqua.

Durante la commissione consiliare di stamani l’architetto Rezzonico, professionista di Saronno a cui il Comune di Genova aveva affidato l’incarico di redigere la perizia per accertare il valore economico del cinema Chiabrera, nell’omonima via del centro storico, ha confermato la cifra di 440mila euro, “anche a un occhio progettuale come il mio – ha sottolineato – il fatto di avere tre l’accesso su tre vie diverse è un valore locativo, consente una libertà progettuale non indifferente”.

Chi abbia anche la più minima idea di quali siano le tre vie di accesso allo storico cinema a luci rosse sa che non si tratta esattamente di percorsi di prestigio bensì di vicoli bui e degradati. E’ vero anche che, a pochi metri di distanza, si trova quel “quadrilatero del design”, tra studi di architetti e negozi di arredamento, che ha in piazza Giustiniani il suo cuore pulsante.

Tuttavia non era quella l’unica forte incongruenza tra la perizia del Rezzonico, sulla quale si basa la proposta di acquisto avanzata dal Comune di Genova, e quella fatta effettuare nel 2018 dal tribunale che aveva messo all’asta i locali (197mila euro), poi comprati da una società immobiliare genovese, la Byron srl, per 110mila euro.

L’acquisto del Cinema Chiabrera rientra nel piano Pinqua – qualità dell’abitare e sarebbe pagato dal Comune con i fondi di un bando ministeriale: 3,6 milioni di euro che coprirebbero la compravendita anche di altri sei immobili tra cui un palazzo di 6 piani in via Balbi e diversi bassi e magazzini. L’obbiettivo del progetto è rendere pubblici questi spazi e riqualificarli come utili alla collettività.

La delibera di acquisizione, dunque, sarà portata alla discussione in consiglio comunale ma sarà “condizionata a una valutazione di congruità dell’Agenzia delle Entrate – spiega l’assessore al Bilancio Pietro Piciocchi – sostanzialmente siamo autorizzati dal consiglio a comprare solo ed esclusivamente se l’agenzia conferma la valutazione del perito, nel frattempo si procede per quanto riguarda gli altri immobili, non blocchiamo il progetto e ritarderemo solo sul capitolo del Chiabrera”.

Anche durante la commissione di questa mattina diversi consiglieri d’opposizione, tra cui Alessandro Terrile (Pd), che ieri carte alla mano aveva sollevato per prima la questione, Luca Pirondini (M5s), Gianni Crivello (Lista Crivello) e Mauro Avvenente (Italia Viva) hanno sottolineato l’incongruità tra le passate perizie e quella del 2022, sotto diversi punti di vista, non solo quello della cifra.

Trova le differenze. La perizia del 2018 parla di “evidente stato di degrado e di materiali e dotazioni in cattive condizioni di manutenzione”, quella del 2022 di “stato mediocre”. La perizia 2018 parla di “rifiniture ammalorate e danneggiate, pavimentazioni a tratti mancanti e distacchi, scrostamenti, fessurazioni e umidità”. Il documento 2022 si sofferma sulle “piastrelle in graniglia, i rivestimenti in ceramica nei locali di servizio, le porte interne e le sedute in legno”. Nel 2018 si dice che “i servizi igienici risultano in elevato stato di degrado e abbandono, sono dotati di sanitari obsoleti ed usurati. In generale i locali sono privi di decoro, di ogni comforts, di servizi e caratteristiche adeguati all’accoglienza della clientela di un cinema”.

E per finire: “Il manufatto è situato in una zona degradata del centro storico di Genova, nonostante, nelle vicinanze, siano presenti negozi, attività e servizi, i vicoli che delimitano il caseggiato (Via Chiabrera e Vico delle Virtù) risultano in cattive condizioni di manutenzione”. Mentre questa collocazione con triplo accesso, per la perizia 2022, “il fabbricato è tipico del quartiere dei vicoli a ridosso del porto antico; gli accessi alla proprietà si aprono su via Chiabrera attraverso i civici 5r, 7e 9r con porta di uscita sul vico delle Virtù”. Inoltre le “finiture interne correnti sono tipiche di un locale pubblico di qualità sufficiente”.

Tutto il pacchetto. Anche su alcuni degli altri immobili in vendita resta il dubbio se il prezzo non sia esoso rispetto all’andamento del mercato. Non tanto i 33 metri quadri del basso in vico dell’Olio (20mila euro), i 35mila chiesti per 45 metri quadri in vico Superiore di Santa Sabina o per i 44 mq in vico dei Fregoso, quanto i 350mila euro per un magazzino di 424 metri quadri in vico Vegetti o i 140mila per 110 metri quadri in via San Bernardo. In fase di acquisto attraverso Spim anche il civico 9 di via Balbi per 1,9 milioni + Iva.