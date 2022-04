Chiavari, licenziamenti in Hi-Lex: i lavoratori approvano l'accordo sindacale - Genova 24

Chiavari. Si stanno ultimando le assemblee con i lavoratori di Hi-Lex per illustrare e fare votare l’ipotesi di accordo sottoscritta ieri tra Fim Fiom ed Uilm con l’azienda.

“Si tratta di un accordo unitario importante – spiega Marco Longinotti della Fim Cisl Tigullio area metropolitana – che permette alle persone che usciranno dall’azienda entro la fine di aprile, di usufruire di 20 mensilità nette, o in alternativa 18/19 secondo i corsi di riqualificazione scelti”.

E conclude: “Un accordo importante anche per chi rimane in azienda in quanto i vertici hanno confermato gli investimenti e quel rinnovamento tecnologico necessario per affrontare le sfide future ed evitando così l’abbandono del territorio, peraltro ad oggi mai messo in discussione”.